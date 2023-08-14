防午後雷雨突襲 吳聖宇：周三到周五降雨顯著增加

今明兩天還是受西南風環境影響，仍然是迎風面中南部有短暫陣雨或雷雨，北東部有局部午後雷雨的天氣。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，中南部降雨可能一整天斷斷續續都有機會出現。夜晚到清晨的海陸風環流作用以及白天的熱力作用，有機會讓西南風夾帶的水氣轉變成降雨。整體天氣不穩定，注意局部短時較大雨勢。

他說，北部、東半部以午後熱對流雷雨為主，降雨範圍偏向山區，平地受影響較不明顯。預報資料雨量不大，但是熱對流發展的位置可能出現短時較大雨勢，到山區活動要留意天氣變化。

吳聖宇表示，周三到周五受到低壓帶轉趨活躍，西南風水氣增多的影響，降雨顯著增加，預估將是本周天氣最不穩定的一段時間。

他說，周三到周五迎風面的西半部普遍會有陣雨或雷雨，除了海面上可能有對流系統發展移入之外，白天因為熱力作用配合，陸地上的對流發展也會較為旺盛，有出現局部較大雨勢的機會。

吳聖宇說，東半部地區也會有短暫陣雨或雷雨，雨勢雖然比西半部小，不能掉以輕心。因為降雨機會高，雨勢也比較大，山區或是危險低窪地區避免前往，以策安全。

到了周末，吳聖宇說，隨著太平洋高壓增強西伸，台灣終於可以擺脫低壓帶的糾纏以及西南風的影響，大環境風向逐漸轉變為東南風到偏東風，整體天氣型態恢復到較為典型的夏季型。也就是上午各地大致為多雲到晴，山區午後有局部熱對流雷雨的天氣，這樣的夏季型天氣有機會持續到下周。

吳聖宇表示，預報資料短時間內沒有颱風再發生或是影響台灣的情況，預估從周末到下周，可望會有一段天氣相對較為平靜的時期，但是後續變化持續留意。