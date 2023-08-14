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蘭恩今襲日 吳德榮：西南風續影響台灣 周三起雨區擴大
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今明兩天西南季風影響，水氣減少，中南部清晨有局部降雨的機率，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，其中仍有大雷雨發生的機率。今天北部23至37度，中部25至35度，南部25至35度，東部23至37度。
吳德榮說，周三至周五仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。
他表示，周六、周日西南季風停歇，水氣減少，大氣恢後穩定，天氣晴熱，午後山區仍有局部雷陣雨。
吳德榮說，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱蘭恩逐漸減弱中，向西北轉北大迴轉，今天下午起至明天侵襲日本本州、四國。另外，輕颱朵拉強度亦逐漸減弱中，向西北西轉北大迴轉，無侵台疑慮。
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