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久坐久站 左小腿比較腫 40歲女診出髂靜脈壓迫

聯合報／ 黃晨祐╱國泰醫院心血管中心介入性心血管科主治醫師
髂靜脈壓迫避免久坐久站、定時抬高下肢。圖／123RF
髂靜脈壓迫避免久坐久站、定時抬高下肢。圖／123RF

一位40歲女性，在門診主訴左小腿比右腳腫脹，長時間行走會有痠脹感，腳踝處同時出現皮膚變硬和色素沉澱的變化。血管超音波檢查無血栓，但骨盆腔電腦斷層發現髂靜脈壓迫造成血管狹窄合併靜脈高壓，經微創靜脈支架手術後，左腳腫脹改善，痠脹感也消失。

髂靜脈壓迫盛行率約15至20%，初期多半無症狀，後期可能出現靜脈曲張惡化、下肢腫痛導致行走困難，休息或抬腿可改善。隨靜脈壓力上升，小腿會開始出現皮膚色素沉澱、變厚變硬，最嚴重時小腿會出現難以癒合的潰瘍傷口，甚至併發深層靜脈血栓、肺動脈栓塞。

下肢的靜脈回流，因解剖構造緣故，在第五節腰椎處，左總髂靜脈時常會被前方的右總髂動脈壓迫，靜脈管壁彈性差，易受到血管外的壓迫而導致變形。長期壓迫下，靜脈內膜會發生增厚，導致管腔狹窄、靜脈高壓的表現。

臨床上懷疑髂靜脈壓迫，除了血管超音波檢查外，骨盆腔電腦斷層影像檢查非常重要，可以判斷髂靜脈受壓迫的位置和程度，除了髂動脈造成的壓迫外，骨盆腔腫瘤、脊椎病變或膀胱憩室也可能壓迫總髂靜脈，造成靜脈高壓。

髂靜脈壓迫的治療，症狀輕微可採用保守治療，穿著彈性襪、避免久坐久站、定時抬高下肢；症狀嚴重者，可採用微創的靜脈支架手術處理，術中採用氣球導管進行漸進式靜脈狹窄處擴張，最後置放自膨式靜脈專用支架，維持管腔暢通並降低靜脈壓力。若併發深層靜脈血栓時，則須先進行血栓溶解術後，再置放支架。

髂靜脈壓迫不易察覺，平時久坐久站、搭乘長程航班或體內存在高凝血狀態者，容易併發急性深部靜脈栓塞。建議平時應加強核心運動避免久坐臥，適時地補充水分。若發現有下肢不對稱腫脹、皮膚異常色素沉澱或久癒不全的傷口，宜及早至心臟科就醫。

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