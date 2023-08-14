健康名人堂／最重要健康照護者 不是醫護是自己

美國每人每年醫療支出達1萬1172美元，是台灣人均的6.38倍，但不論嬰幼兒死亡率、孕產婦死亡率、平均餘命，均不如台灣。被美國長期禁運的古巴，國民各項健康指標均與美國相當，平均餘命甚至高於美國。從許多數據顯示，中、高收入國家的醫療支出及科技，未必與民眾健康水準成正比。

何以致之？簡單的說，就是衛生醫療資源配置的問題。健康醫療資源配置可分成多個層次，從個別醫師而言，據其專業可給予病患何種檢驗、檢查及治療，花多少時間，給予病患多少自我照顧資訊，常不可避免的因個人與病患親疏遠近而有不同。

再來是醫療機構管理者，為追求永續經營，常須配置科別設備、人力等，讓營收最大化。或為了讓病患民眾健康最大化，設置社區醫學部或社區健康中心，辦理各種健康講座，設立社區健康促進據點與關懷網等。

再者是社區與國家層次，舉例說明，1970至80年初期，台灣近半鄉、鎮、區是無醫鄉，台大公共衛生研究所陳拱北教授嘗試推動基層醫療保健，選擇貢寮鄉澳底村為試點。計畫尚未啟動，陳教授不幸仙逝，靠著陳師母創立陳拱北預防醫學基金會，加上獲得亞洲基金會的財力支持，順利設立澳底健保站。

解決無醫鄉問題 健保成功的基礎

澳底健保站制度設計委由本人負責，家庭醫師培訓則由台大醫院家醫科陳慶餘教授等負責。調查發現，當地醫療需求並不比都會民眾少，且赴鄉外就醫需交通費用及家人陪伴的機會成本，總支出至少可供養一名家庭醫師及二名護理師。

調查發表後，新任衛生署長許子秋由陳拱北基金會董事長魏火曜邀請，開始發展為群體醫療執業中心計畫。該計畫經過多次完善，財務由公務預算改為具彈性的基金預算，多服務、多收入，七成盈餘做為醫事人員獎勵金，醫護收入直比醫學中心，吸引人才紛紛下鄉，一、二年內便解決了無醫鄉問題。

1976年行政院長蔣經國參觀長庚醫院後，撥款百億建設台大、榮總、三總為國家醫學中心。本人提議以預算的10%，亦即30億，加強基層醫療網，許署長及其團隊提出醫療網計畫，設百億發展基金，醫療包括急診、復健等醫療網，醫療資源配置得以完善，此為台灣全民健保得以成功實施的重要基礎。

多魚少肉勤運動 培養國民健康力

台灣的健康照護體系如何精進，醫療衛生體系只是其中一環。社會的健康，也影響人們的心理及生理健康。首先也最重要的是，誰是最重要的健康照護者？答案不是醫師、護理師或任何醫事人員，而是民眾自己。

如何健康飲食、適切運動、休息睡眠、清潔保暖，自覺身體不適時尋求專業人員協助，達到生理、心理及社會的完全及安寧狀態，都要靠自己。

另外，個人也需要與家人、朋友、職場及社區人士，維持良好的人際關係，相互扶持，如何培養個人的健康才能（empowerment health capability），是國民健康的首要任務。如西班牙、日本、北歐國家，多採地中海飲食，多魚少肉，多公共交通、走路、騎單車、運動，又注重家庭生活、社會和諧，這些均值得參考。