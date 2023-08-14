女染食腦蟲亡 疫調只到新北親水設施

台北市一名30多歲女性日前到新北市一家室內親水設施玩水後，因感染「食腦變形蟲」不幸死亡，引發各界關注，台北市衛生局針對這名個案的疫調也出爐，北市衛生局疾管科長張惠美表示，疫情結果這名個案，只有在7月21日到過新北這家親水設施場域，就沒有再去過其他水域。

張惠美表示，根據疫調結果，這名感染「食腦變形蟲」個案在發病前14天，只有到過新北的這處親水設施，目前新北市衛生局向業者掌握的630人使用親水設施名單中，北市衛生局沒有再收到其他個案通報。

張惠美提到，目前疫調期為7月21日之後到通報期間，會持續追蹤這6百多人是否有症狀，不過原則上，因潛伏期應該為7天，並多追蹤一倍時間，目前已經過了三周，民眾應該可以大致放心。

北市衛生局也提到，因現正值暑假，民眾使用親水設施多，各縣市會依照淡旺季不同頻率稽查水質，北市府也要求業者要自主檢驗餘氯量、PH值等，每個月也須集水送到中央的檢驗室，衛生局也提醒業者，要將水質訊息公布在營業範圍。