高雄登革熱增3例 梓官爆群聚感染

高雄市昨新增登革熱本土個案3例，累計56例。衛生局表示，旗津區70多歲女性，8月7日出現發燒、骨頭痛、噁心等症狀，8日就醫通報，已完成緊急防治工作；另2例為梓官區梓信里60多歲的夫妻，為社區群聚感染。

高雄市衛生局表示，梓官區梓信里的確診個案，經疫調妻子本月9日出現紅疹症狀，丈夫13日開始出現肌肉痠痛、骨頭痛等症狀就醫，就醫檢驗結果PCR+DENV1，市府防疫團隊已規畫住家及工作地周邊100公尺範圍，強制地毯式孳生源檢查及化學防治等緊急防治工作。

梓官區梓信里累積本土登革熱已3例，最早1例為7月22日發病，為社區群聚感染，指標個案經病媒蚊叮咬後再叮咬其他人而造成社區傳播。目前全台登革熱疫情呈現「散發」感染，加上暑假期間民眾入出境、南北往來頻繁，氣候炎熱且時有降雨，有利於病媒蚊孳生及疾病傳播，高雄市各行政區均有登革熱流行風險。

據統計，自疫情發生迄今，防疫團隊針對小港區青島里及周邊2里，已開出孳生病媒蚊罰單179件。

衛生局再次提醒，公私場所的所有人、管理人或使用人如未主動清除所屬場域及住家室內外的積水容器，經查獲孳生病媒蚊幼蟲者，最高處新臺幣1萬5000元罰鍰。請民眾全力配合政府防疫措施，主動清除積水容器，才能有效遏止疫情擴散蔓延。