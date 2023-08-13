嘴巴破洞要積極治療！醫提醒:2周未癒合恐為口腔癌前兆

經營洋蔥紅酒、綽號「大象」的朱振岳是台灣中部地區知名人士，日前傳出因為口腔癌過世。其實朱早在2010年時就罹患口腔癌，如今病情復發後才因此離世。醫師表示，口腔癌治療後，嘴巴容易張不開，讓衛生清潔變得困難，容易導致癌症復發；民眾若口腔常有潰瘍，或有缺牙、蛀牙，未積極處置都有較高機率罹患癌症。

朱振岳日前因口腔癌離世，根據媒體報導，道上人士說，當年罹口腔癌，因及時開刀治療後順利控制病情，但近年聽聞疑似癌細胞擴散，一直有傳言不大樂觀，近日就傳出口腔癌而病逝。

林口長庚醫院口腔外科主治醫師蔡啟穎表示，癌症都相當容易復發，而口腔癌因為經過治療後，嘴巴容易張不開，當復發病灶出現時，卻因此不容易檢查到；同時也會因為口腔清潔不易維持，讓蛀牙情況更加嚴重，加上口腔黏膜纖維化，導致潰瘍不易癒合，反反覆覆之下就容易導致第二次，甚至第三次復發。

蔡啟穎指出，抽菸、喝酒、嚼檳榔都是口腔癌或其他癌症的危險因子，但即使沒有以上風險行為，也有罹癌風險，許多未知因素仍在研究中；但基本上仍可把握「減少刺激性食物」的飲食原則，過燙、辣等食物盡可能不要食用；而化工食品日益增加，也難以避免當中致癌性成分，若有口腔潰瘍、破皮，都會增加罹癌風險

同時，口腔衛生保健也相當重要。蔡啟穎說，牙齒缺損要趕緊修補，牙齒若有破損，有時會造成口腔黏膜、頰黏膜、舌頭損傷，損傷過久容易導致傷口不易癒合，細菌又不斷攻擊下，讓細胞突變的風險增加、癌化機率提高。

「口腔容易潰瘍者，罹癌風險也較高。」蔡啟穎指出，口腔容易受傷的原因繁雜，蛀牙、假牙不適配、做傳統牙齒矯正等，只要常常刺激黏膜、牙齦，加上口腔衛生沒有維持，讓細菌殘留過久，都會導致潰瘍等傷口產生。

蔡啟穎建議，只要口腔有小小的潰瘍都要積極處理，收先去用漱口水去除細菌，再用口內膏保護受傷的地方，促進口腔癒合，通常2周內就會癒合，若超過2周仍未見好轉，建議到醫療院所進行詳細檢查，有時候拖到一、兩個月才來就醫的個案，癌症可能都已經發展第一、二期，甚至更嚴重的狀況了，不可輕忽。