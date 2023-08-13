快訊

台中大安溪堤防轎車自撞起火 男駕駛和後座乘客成焦屍

一張圖看天氣！明午恐現逾36度高溫 這日起變天雨彈炸3天

嘴巴破洞要積極治療！醫提醒:2周未癒合恐為口腔癌前兆

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
經營洋蔥紅酒、綽號「大象」的朱振岳，是台灣中部地區知名人士，日前傳出因為口腔癌過世。其實朱早在2010年時就罹患口腔癌，如今病情復發後才因此離世。記者陳宏睿／攝影
經營洋蔥紅酒、綽號「大象」的朱振岳，是台灣中部地區知名人士，日前傳出因為口腔癌過世。其實朱早在2010年時就罹患口腔癌，如今病情復發後才因此離世。記者陳宏睿／攝影

經營洋蔥紅酒、綽號「大象」的朱振岳是台灣中部地區知名人士，日前傳出因為口腔癌過世。其實朱早在2010年時就罹患口腔癌，如今病情復發後才因此離世。醫師表示，口腔癌治療後，嘴巴容易張不開，讓衛生清潔變得困難，容易導致癌症復發；民眾若口腔常有潰瘍，或有缺牙、蛀牙，未積極處置都有較高機率罹患癌症。

朱振岳日前因口腔癌離世，根據媒體報導，道上人士說，當年罹口腔癌，因及時開刀治療後順利控制病情，但近年聽聞疑似癌細胞擴散，一直有傳言不大樂觀，近日就傳出口腔癌而病逝。

林口長庚醫院口腔外科主治醫師蔡啟穎表示，癌症都相當容易復發，而口腔癌因為經過治療後，嘴巴容易張不開，當復發病灶出現時，卻因此不容易檢查到；同時也會因為口腔清潔不易維持，讓蛀牙情況更加嚴重，加上口腔黏膜纖維化，導致潰瘍不易癒合，反反覆覆之下就容易導致第二次，甚至第三次復發。

蔡啟穎指出，抽菸、喝酒、嚼檳榔都是口腔癌或其他癌症的危險因子，但即使沒有以上風險行為，也有罹癌風險，許多未知因素仍在研究中；但基本上仍可把握「減少刺激性食物」的飲食原則，過燙、辣等食物盡可能不要食用；而化工食品日益增加，也難以避免當中致癌性成分，若有口腔潰瘍、破皮，都會增加罹癌風險

同時，口腔衛生保健也相當重要。蔡啟穎說，牙齒缺損要趕緊修補，牙齒若有破損，有時會造成口腔黏膜、頰黏膜、舌頭損傷，損傷過久容易導致傷口不易癒合，細菌又不斷攻擊下，讓細胞突變的風險增加、癌化機率提高。

「口腔容易潰瘍者，罹癌風險也較高。」蔡啟穎指出，口腔容易受傷的原因繁雜，蛀牙、假牙不適配、做傳統牙齒矯正等，只要常常刺激黏膜、牙齦，加上口腔衛生沒有維持，讓細菌殘留過久，都會導致潰瘍等傷口產生。

蔡啟穎建議，只要口腔有小小的潰瘍都要積極處理，收先去用漱口水去除細菌，再用口內膏保護受傷的地方，促進口腔癒合，通常2周內就會癒合，若超過2周仍未見好轉，建議到醫療院所進行詳細檢查，有時候拖到一、兩個月才來就醫的個案，癌症可能都已經發展第一、二期，甚至更嚴重的狀況了，不可輕忽。

口腔癌 癌症 蛀牙

延伸閱讀

影／台中「大象」出殯！逾2億勞斯萊斯車隊送行 奉花芳名錄驚見這些大老

台中「大象」今出殯 11輛勞斯萊斯車隊送行 百警約制

員工撞壞勞斯萊斯免賠 台中酒商「大象」口腔癌病逝

口腔癌發生率、死亡率「上下震盪」 口腔司明年接掌防治業務

相關新聞

一張圖看天氣！明午恐現逾36度高溫 這日起變天雨彈炸3天

未來一周時晴時雨，尤其周三至周五天氣最不穩、雨勢最大，除了西南風增強，加上台灣到大陸華南一帶低壓帶活躍，西半部須防局部大...

女子染食腦蟲亡 北市疫調足跡曝光：只到新北水域玩水

台北市一名30多歲女性日前到新北市一家室內親水設施玩水後，因感染「食腦變形蟲」不幸死亡，引發各界關注，台北市衛生局針對這...

中元節未到豬價已狂漲近百元大關 業者：近期將達高點

距離中元節還有半個月，但豬肉價格卻大漲，根據農業部畜產行情資訊網顯示，國內毛豬昨天價格每公斤平均批發價99.69元，今天...

英仙座流星雨今天別錯過 氣象局：最多每小時近百顆流星

夏夜最壯觀的英仙座流星雨，就在今天，可別錯過了。中央氣象局說，今年英仙座流星雨自7月17日至8月24日，8月13日下午3...

行人地獄 日籍網紅批駕照竟免換發「不改變台灣會爛下去」

熱愛台灣並在台結婚定居的日籍網紅、漫畫家「Iku老師」（本名佐藤生），在台灣生活13年，他在臉書分享最受不了台灣的事情，...

工作想睡沒精神 營養師建議補充「這些」優質蛋白質

即使過了節氣立秋，台灣氣肉依舊炎熱，近來全台降雨不斷，讓氣候悶熱又潮濕。營養師建議，民眾在夏日太過炎熱，精神不佳時，可多...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦