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工作想睡沒精神 營養師建議補充「這些」優質蛋白質

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
黃威杰指出，夏天高溫會加快人體的代謝速度，讓人容易倦怠、疲憊，連帶工作表現下降，若能補充足夠的蛋白質，對於體力、精神都能夠有明顯的提升。報系資料照
黃威杰指出，夏天高溫會加快人體的代謝速度，讓人容易倦怠、疲憊，連帶工作表現下降，若能補充足夠的蛋白質，對於體力、精神都能夠有明顯的提升。報系資料照

即使過了節氣立秋，台灣氣肉依舊炎熱，近來全台降雨不斷，讓氣候悶熱又潮濕。營養師建議，民眾在夏日太過炎熱，精神不佳時，可多補充雞肉、雞蛋、豆腐、豆花、豆漿、鮭魚等優質蛋白質，能夠提振精神；同時選用有消暑、利尿特性的綠豆，掌握攝食原則度過炎夏又能避免發胖。

健身網紅、營養師黃威杰表示，夏日炎炎常常讓人食欲不振，有時民眾會大量食用冰品、甜品消暑，反而造成體重上升，也容易營養不均衡。其實掌握原則依舊可以吃得開心又健康，像是常見瓜類，如西瓜、小黃瓜、苦瓜、絲瓜、冬瓜等食材，都是富含水分的蔬菜水果，都能達到降溫消暑利尿的特性，以及增加飽腹感避免過多能量攝取。

若想要消暑，吃剉冰的配料也可以選擇消暑的良品。黃威杰建議，綠豆、仙草、愛玉、蓮子、薏仁都是很好的佐料；尤其綠豆本身具有消暑、利尿的特性，非常適合在炎熱的夏天食用，但綠豆為澱粉類，若中餐已經喝了綠豆湯，晚餐可以將白米飯減半，或者不吃白米飯，控制整天的澱粉量，避免攝取過多精緻澱粉造成體重上升。

黃威杰指出，夏天高溫會加快人體的代謝速度，讓人容易倦怠、疲憊，連帶工作表現下降，若能補充足夠的蛋白質，對於體力、精神都能夠有明顯的提升，像是雞肉、雞蛋、豆腐、豆花、豆漿、鮭魚等，都是相當優質的蛋白質來源。

人體將近70%由水分組成。黃威杰提醒，夏季因為炎熱的天氣會使人體水分快速流失，水分本身可以調節人體體溫，水分不足會導致口乾、甚至脫水休克的情形，足量的水分也能促進腸胃蠕動，改變排便問題，以及胃口不振的毛病。更能避免陷入熱傷害，甚至中暑的危險之中。

鮭魚 雞蛋 高溫

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