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42歲半導體業者憔悴頂啤酒肚 醫揭成因：恐成「性」致缺缺凶手

中央社／ 台北13日電
明顯突出的腹部和纖細的四肢，「啤酒肚」是許多男性的困惱。示意圖／Ingimage
明顯突出的腹部和纖細的四肢，「啤酒肚」是許多男性的困惱。示意圖／Ingimage

明顯突出的腹部和纖細的四肢，「啤酒肚」是許多男性的困惱。醫師提醒，肚子裡過高的內臟脂肪是健康未爆彈，更可能造成荷爾蒙失調，成為「性」致缺缺的凶手，不可輕忽。

開業診所減肥專科醫師李唐越近期透過新聞稿介紹「啤酒肚」的健康隱憂，他指出，通常啤酒肚型肥胖來自飲食型態及長期壓力失調，若男性不加以控制超標的內臟脂肪，容易使睪固酮低下，不只容易出現代謝症候群，還會影響男性雄風，提早迎來男性更年期

李唐越表示，曾在診間遇過1名42歲的半導體業者，初進診間時乍看像是50幾歲，頂著大大肚子，面容還十分憔悴，這名男子平時工作採輪班制，經常加班，回家直接倒頭大睡，但都睡不飽，疲憊感難以消除，睡醒後還會腰痠背痛。

李唐越指出，這名個案檢查發現屬於壓力荷爾蒙失調的C型肥胖，壓力荷爾蒙失調通常會使脂肪容易囤積在上背、肩膀及下腹等部位，並且多以內臟脂肪的形式堆積，形成所謂的「啤酒肚」，連帶也會使男性荷爾蒙低下、雌性激素上升。

李唐越解釋，性荷爾蒙嚴重失衡，不只體重增加、容易疲憊，連帶也會形成男性女乳症，甚至會對性方面失去興趣。臨床上面對類似個案，可透過補充睪固酮及平衡腎上腺壓力荷爾蒙來打破這個惡性循環，提高男性的精神活力，患者很快就能感受到體力及精神明顯變好。

李唐越表示，睪固酮會刺激雄性激素，會改善肌肉組成及肌耐力，提升性慾、改善性功能及勃起障礙，對於控制血糖及體脂都有顯著效果。此外，呼籲男性積極面對「啤酒肚」，除了透過飲食控制和運動，也可配合醫師處方進行治療。

脂肪 肥胖 醫師 更年期

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