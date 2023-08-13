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山嵐拉麵「俺之道」8/24熄燈 網驚：最愛的墨魚拉麵沒了

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
墨魚味噌拉麵。圖／摘自山嵐俺の道拉麵 林森八條店FB。
墨魚味噌拉麵。圖／摘自山嵐俺の道拉麵 林森八條店FB。

喜歡「濃厚系拉麵」的民眾又要少一間選擇了！曾獲網友評選為「全台十大拉麵店」的山嵐拉麵日前在粉絲專頁宣布，即將於8月24日關閉台北林森八條店，店家說道「在目前的環境下，我們確定業務很難繼續下去。」，消息一出，不少粉絲留言「什麼！我愛的墨魚拉麵」、「唯一一間開到較晚的分店沒了」。

山嵐拉麵在北海道札幌地區小有名氣，經典款是滿滿豬背脂的豚骨白湯，雖然湯頭喝起來相當濃郁醇厚，但卻不會過於油膩，因此培養出不少忠實愛好者，登台7年來，陸續開出多家分店，並嘗試在分店推出限定款拉麵，這次熄燈的林森八條分店就主打「墨魚味噌拉麵」。

林森八條分店作為山嵐拉麵在台灣的第6號店，先前曾經因為疫情暫停營業，沒想到復業兩年後店家昨在粉絲專頁貼出「我們決定本月24日關閉林森八條店。我謹向參與林森八條店的所有員工和供應商表示感謝。再次感謝所有喜愛林森八條的顧客。我們開業兩年了，始終感受到大家的支持。在目前的環境下，我們確定業務很難繼續下去。」

同時，老闆也宣布將在8月20日和8月24日舉辦回饋活動，兩款指定款拉麵將有折價50元優惠。

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