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蛋價恐有波動？ 本周蛋價持續凍漲 蛋商：17日開會討論
國內蛋荒6月緩解，但中華民國養雞協會日前指出，因天氣炎熱、老母雞大量淘汰，盼調漲蛋價2至3元，若維持凍漲，不排除北上抗議。中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，本周四將召開內部討論是否調漲，本周因沒有開會，蛋價將維持。
中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍日前表示，不少蛋農因飼料及人力成本「已撐不下去」，紛紛反映盼能調漲價格，下周將召開內部幹部會議，討論蛋價是否調漲，若還維持凍漲，「不排除北上抗議」。
然而農業部長陳吉仲12日接受民視「新聞觀測站」專訪時說，目前進口雞蛋庫存還有6千萬顆，且雞蛋生產量也穩定，供需持平，最近價格應該不會再有波動，會維持現在的水準。
陳進丁今表示，先前受到「高層施壓」只能持續凍漲，本周沒有開會，蛋價仍維持產地價每台斤40.5元及批發價50元，但預計17日會召開內部會議。
農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前雞蛋日產量逾2260萬顆，且農業部已建立殼蛋滾動倉儲6000萬顆，可充分供應民生需求；進口雞蛋庫存量有6000萬顆，隨時可提供產業加工需求調度。
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