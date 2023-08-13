快訊

獨／少將將公發洗衣機寄回家用的代價 遭重判12年徒刑

大武崙沙灘1天3溺水死 友人感嘆後面2人是枉死的

雨彈狂轟雲林嘉義台南3縣市 大雷雨慎防雷擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蛋價恐有波動？ 本周蛋價持續凍漲 蛋商：17日開會討論

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周蛋價維持產地價每台斤40.5元及批發價50元。本報資料照片
本周蛋價維持產地價每台斤40.5元及批發價50元。本報資料照片

國內蛋荒6月緩解，但中華民國養雞協會日前指出，因天氣炎熱、老母雞大量淘汰，盼調漲蛋價2至3元，若維持凍漲，不排除北上抗議。中華民國蛋價委員會執行長陳進丁表示，本周四將召開內部討論是否調漲，本周因沒有開會，蛋價將維持。

中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍日前表示，不少蛋農因飼料及人力成本「已撐不下去」，紛紛反映盼能調漲價格，下周將召開內部幹部會議，討論蛋價是否調漲，若還維持凍漲，「不排除北上抗議」。

然而農業部長陳吉仲12日接受民視「新聞觀測站」專訪時說，目前進口雞蛋庫存還有6千萬顆，且雞蛋生產量也穩定，供需持平，最近價格應該不會再有波動，會維持現在的水準。

陳進丁今表示，先前受到「高層施壓」只能持續凍漲，本周沒有開會，蛋價仍維持產地價每台斤40.5元及批發價50元，但預計17日會召開內部會議。

農業部畜牧司副司長李宜謙表示，目前雞蛋日產量逾2260萬顆，且農業部已建立殼蛋滾動倉儲6000萬顆，可充分供應民生需求；進口雞蛋庫存量有6000萬顆，隨時可提供產業加工需求調度。

蛋價 雞蛋 農業部

延伸閱讀

健美健身／總統盃錦標賽 俄羅斯Julia獲得比基尼組冠軍

雞蛋漲不漲價？ 陳吉仲：產量穩定 近期蛋價不會波動

卡努釀災損逾2.2億 農業部成立重建小組救農民

郭台銘今晚屏東說明會 高喊「要為中華民國打造下個黃金30年」

相關新聞

中元節未到豬價已狂漲近百元大關 業者：近期將達高點

距離中元節還有半個月，但豬肉價格卻大漲，根據農業部畜產行情資訊網顯示，國內毛豬昨天價格每公斤平均批發價99.69元，今天...

行人地獄 日籍網紅批駕照竟免換發「不改變台灣會爛下去」

熱愛台灣並在台結婚定居的日籍網紅、漫畫家「Iku老師」（本名佐藤生），在台灣生活13年，他在臉書分享最受不了台灣的事情，...

英仙座流星雨今天別錯過 氣象局：最多每小時近百顆流星

夏夜最壯觀的英仙座流星雨，就在今天，可別錯過了。中央氣象局說，今年英仙座流星雨自7月17日至8月24日，8月13日下午3...

冷凍庫越滿其實越省電！讓冰箱更節能有效率的三大訣竅

在炎熱的天氣裡，不管為了保存食物的新鮮，或者想來杯清涼的飲料，都必須用到家中的冰箱。然而如果冰箱一直開關使用，對電量也具有一定的消耗。日本網站「grape」近來就分享在使用冰箱上，掌握哪些訣竅，可以讓冰箱更節能。

彰化首度出現登革熱本土病例 個案住北彰化在雲林感染

彰化縣政府衛生局今天宣布彰化縣出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍...

南台灣有感！ 上午9時43分台東外海規模5.9地震 最大震度2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午9時43分，在台東縣政府南方237.9公里...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦