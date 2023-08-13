新冠疫情啟示錄 院士：應更重視公衛

「未來需要讓公衛領域更全面的參與新興傳染病決策！」中研院院士吳仲義10日發表演講時說，為了防止類似疫情的狀況，應更關注輕症患者，並應用能不受到病毒變異影響，且能有普及性的醫療措施，以降低患者體內病毒量，減少病毒傳播力。

嚴格隔離難落實

吳仲義指出，雖然新冠肺炎趨緩，但社會也需要從疫情中學習經驗，面對未來可能再度出現的新興傳染病。他說，阻止疾病傳染的方式不外乎「約束社會行為」、「疫苗」、「群體免疫」等方式，但新冠疫情期間，上述三種方式都有讓人不滿意的地方。

他說，傳染疾病就是阻斷傳播鏈，所以如隔離等約束行為，其實是最有效的方式，但可惜大多數國家做不到，導致疫情擴散；後續就是接種疫苗，學界對新冠疫苗的期待，是希望能像天花疫苗一樣，接種完就一勞永逸，但現行狀況就是有人接種了五劑疫苗，但還是確診。

早期治療為良策

吳仲義也指出，群體免疫則是病毒與宿主達到共存的平衡，但社會成本太高、所需時間太長，如過去鼠疫花了70年，才真正達到群體免疫。所以他認為，更重要的其實就是及早介入的治療，讓病人快速康復，抑制病人傳遞病毒的能力。

他說，「其實根本就沒有什麼無症狀的確診者，多少還是有症狀」，所以最重要就是將輕症確診者列為核心治療對象，而且治療方式最好有普及性，要能不受到病毒變異影響，最好還能對其他冠狀病毒有作用，如研究就發現能夠人工製作的「高三尖杉酯鹼」（HHT），對於抑制病毒量就有很好的作用。

公衛應參與防疫決策

吳仲義說，像是長新冠如何治療、如何減緩病症是「醫學」的問題，但公衛學界關注的是「如何阻止疫情的擴散」，像是隔離措施就應該進行有梯度的隔離措施，從嚴到寬。他說，台灣其實有條件做到最好的防疫，畢竟除了桃園機場之外，沒有其他疫情的入口，「所以台灣出現防疫破口，實在不應該」。

針對目前新冠病毒仍然持續變種，是否掀起另一波疫情的狀況，吳仲義說，目前能看到的病毒都是Omicron家族，目前社會累積的免疫能力多少還能應對，但需要擔憂的是全新的分支變種，讓身體免疫或公衛措施需要重新學習，「雖然出現全新變種的機率不大，但政府機構還是要持續關注病毒動向」。

他認為，面對新冠疫情，公衛學界仍然太過被動，未來仍有可能會遇到類似於新冠疫情的新興傳染病，應該讓公衛與醫療共同進行防疫決策。

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