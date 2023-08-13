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網傳妙齡女子隨地解放「沒有擦」 醫曝1情形就可以

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。圖／123RF
陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿會有刺痛感、灼熱感等，建議應就醫治療。圖／123RF

近日網路瘋傳一部影片，只見一名妙齡女子疑似尿急，不顧旁人眼光，直接在馬路邊的水溝，當場脫褲「解放」，女子於事後更直接穿上丁字褲及褲子，隨即坐上停在前方的計程車離開。許多網友發現，女子如廁完後未擦屁股，紛紛留言「誇張～不用擦一下嗎？」、「我在意的是她為什麼沒有擦」、「不是捏，至少擦一下吧」。

男性學暨性醫學醫學會理事長、林口長庚醫院泌尿科系副系主任陳煜說，女性排尿後如果必須穿上褲子，「擦比不擦好」，因不擦的結果會讓尿液殘留在尿道附近或內褲上，恐引起大腸桿菌感染，造成尿道炎、膀胱炎，但如果排尿後不須穿上褲子，就可讓尿液自然風乾，「其實不擦也可以」。

「站在泌尿科醫師的立場，『不穿內褲』才是預防尿道炎、膀胱炎的最好方式。」陳煜說，女性在家可以不穿內褲，直接穿著裙子或外褲活動，避免悶熱、潮濕，降低尿道感染風險。

不過，陳煜提醒，罹患尿道炎後會出現尿急、頻尿，甚至排尿時會有刺痛感、灼熱感、腹部悶悶的不舒服，而膀胱炎症狀嚴重時，可能會造成出血，引發血尿問題，建議應就醫治療，防止症狀惡化。

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