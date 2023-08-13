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彰化首度出現登革熱本土病例 個案住北彰化在雲林感染

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供
彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供

彰化縣政府衛生局今天宣布彰化縣出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀請盡速就醫，並加強環境清消。

彰化縣衛生局昨晚接獲衛生福利部疾病管制署通知，彰化縣一名NS1陽性個案檢驗結果，確認為彰化縣今年首例本土登革熱個案，個案住在北彰化，是雲林縣古坑鄉荷苞村筍農，潛伏期間有該地活動史，並自述7月29日曾於筍園被蚊子叮咬，研判感染地為雲林縣。

衛生局是在8月11日接獲醫院通報即研判高風險個案，當日第一時間即完成詳細疫調、孳生源清除的防治工作，當晚召開緊急化學防治聯繫會議，邀請環保局及鄉鎮公所討論化學防治路線及相關作為，全力圍堵本土登革熱疫情，也呼籲民眾如出現疑似症狀，請儘速就醫。

衛生局表示，目前彰化縣14家急救責任醫院，已針對14天內有東南亞、台南市、雲林縣、高雄市、台中市等已出現本土病例的縣市活動史者，高燒不退或合併出疹等其他疑似登革熱症狀者，加強登革熱快篩檢驗。

此外，自即日起至8月31日止，醫療院所醫師發現居住或設籍在彰化縣民眾疑似症狀就醫，在發病3日內通報，並完成登革熱快篩及採檢程序，經中央實驗室研判為本土確診病例者，每例可獲5000元禮券。

衛生局提醒民眾，如需前往東南亞國家或有登革熱疫情發生地區活動或工作者，務必作好防蚊措施；例如穿著淺色長袖衣褲、於皮膚裸露處使用政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分的防蚊藥劑等。

衛生局表示，從登革熱流行地區返回後，也請自我健康監測14天，如有出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似登革熱症狀者，應盡速前往醫療院所就醫，並告知醫師活動史，以利醫師正確診療即時通報。

衛生局呼籲，民眾務必配合各項傳染病防治工作，防堵本土登革熱疫情，除定期檢視居家範圍及居家戶內外的環境巡檢外，更應落實「巡」、「倒」、「清」、「刷」4大防治原則，一起清除戶內外積水容器，如經查獲積水容器有孑孓，除立即輔導改善外，將依據傳染病防治法處1萬5000元以下罰鍰，未改善者將按次處罰；如有拒絕、規避或妨礙情形，最高可依傳染病防治法規定處30萬元罰鍰。

彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供
彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供
彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供
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彰化縣也出現今年首例本土登革熱個案，衛生局表示，這名個案住在北彰化，他是到雲林縣古坑鄉荷苞村從事筍農受感染，呼籲民眾若出現疑似症狀盡速就醫，並加強環境清消。圖／縣府提供

衛生局 登革熱

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