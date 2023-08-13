午後雷陣雨 周三起西南風發威、大雨連3天狂轟西半部

中央氣象局預報員林定宜說，今天至周二午後大台北、東北部地區及各地山區都可能有局部短暫雷陣雨，不過降雨規模沒有前幾天來得大。周三起至周五西南風影響，注意西半部降雨機率高，並有局部大雨發生機率。今天苗栗以北、東南部及綠島、蘭嶼沿海可能有較大風浪，海邊活動特別留意自身安全。

他說，今天中南部地區陸陸續續有回波進入台灣陸地，一方面是西南風影響，加上陸風配合，造成中南部降雨。午後熱對流的發展，西半部和山區要注意可能有午後雷陣雨。今天仍然受到西南風影響，雖然西南風不是很強，配合夜晚陸風現象，清晨到上午仍有降雨。

氣溫部分，今天沒下雨之前，各地還是會有高溫情形，西半部尤其北部可能會到35度，中南部33度高溫，東半部31至33度，花東和台北局部地區有36度以上高溫發生的可能。周二之前還是高溫狀況，周三之後由於雨水比較多一些，連帶影響雲量變多、溫度有下降趨勢。

未來一周天氣，林定宜說，周二之前西南風的強度不是很強，主要降雨區域主要是山區、可能午後對流，中南部地區可能有局部短暫陣雨或雷雨。

他表示，周三之後由於西南風增強，配合台灣到華南、華中有一個低壓區，水氣可能增多，所以周三至周五這3天可能會有比較明顯的降雨，尤其西半部可能會有局部大雨發生機率。周六之後低壓帶稍微減弱一些，太平洋高壓勢力也有往西進一些，所以降雨略為緩和。

林定宜說，目前洋面上有兩個颱風，蘭恩颱風目前還是中度颱風，今天上午距離台灣遙遠，預計周一、周二穿過日本本州，影響日本的四國和本州；所以周一、周二要前往日本要特別注意颱風動態。