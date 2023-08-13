台灣房屋親情文學獎 首獎刻畫與失智媽的庖廚食光

由台灣房屋、聯合報主辦的「第三屆台灣房屋親情文學獎」昨舉辦贈獎典禮。首獎作品「小孩」，描述八十歲失智症老媽媽，與五年級後段班兒子的庖廚食光，彷如四十年前，只是兩人對調了靈魂。首獎得主藍嘉俊筆下，家的形狀既方也圓，他說，方形是媽媽做的便當，圓形是身份的相互接棒，寫親情，就像是場心靈治療。

台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴說，疫後能量爆發，今年高達九一三篇作品投稿，首獎得主透過庖廚刻畫與母親的情感，讓家有「老小孩」的他拜讀多次。

聯合報內容長蕭衡倩說，聯合報系一直以讓台灣更好為目標，這次得獎作品有悲傷、和解、世代衝突也有溫情，將這些溫暖文字散播到社會角落，是聯合報作為媒體的責任，相信以人類思考與情感成就的專業新聞報導及文學，不會被AI取代。

藍嘉俊說，親情夾雜著感謝、懷念或創傷，也包含「失去」的元素，母親因失智慢慢失去記憶，自己則是失去了母親。藍的母親昨也來到現場，開心聆聽演奏，與往來人們微笑、打招呼。

二獎得主陳人芳以「名。字」追憶不識字的阿嬤，陳人芳昨透過友人代為致感言。她說，這輩子再也遇不到有人像阿嬤陳林英桂帶給她如此豐厚的愛。三獎陳彥任的「皺摺」，透過母親探望失智外公的場景，流露對生命頹傾的困惑哀傷。