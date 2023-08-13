離島白牌車載客／平常多運貨 白牌車「兼職」求生計

離島白牌車載客已是常態，除了有民宿業者長期配合，「隨地喊價」只要不要太誇張，當地人大多睜一隻眼閉一隻眼。由於離島觀光淡旺季明顯，不少白牌車多為兼職，平常仍以載送民生物品及食材為主，業者苦嘆都是為了「生計」，同業間也不會互相檢舉，讓離島白牌車一直遊走灰色地帶。

小琉球民宿業者表示，搭乘白牌車與一般計程車收費差不多，不過由於小琉球旺季每天約萬名旅客登島，全島也就兩輛合法計程車，供不應求，考量島上腹地不大、交通單純，遊客多會以方便為主，選擇搭乘白牌車。另有民宿業者表示，離島淡旺季旅客量差異懸殊，白牌車多是客貨兩用，載客僅是兼職。

不具名白牌車業者坦言，營業車與自用車每年牌照稅、燃料稅僅差幾千元，但保險費用卻差四、五萬元之多，還要考職業駕照，考量白牌車多為兼職，實在沒必要多花錢，再加上離島駕駛年齡普遍達五、六十歲，即便考到職業駕照，用不到幾年就要退休。

部分離島合法計程車數量少，旺季若全部仰賴合法業者也載不完，以小琉球為例，島上兩年前才有首輛合法計程車。駕駛洪仁智表示，既然要做就要選擇合法的比較有保障，「若出事情沒保險很麻煩」，平均一天能載上五、六組客人。但他也坦言，白牌車駕駛也是為了討生計，少了他們，自己也無法負荷所有旅客。