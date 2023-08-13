年輕病友協會：健保喊漲 對青壯年不公

健保總額每年上調，高齡醫藥支出占健保近四成，青壯年族群為繳納健保費的主要族群，使用資源少，近年健保財務困難，「漲」聲再次響起，病友團體呼籲，調漲保費對青壯年族群不公平，應以老藥支持新藥或癌症新藥多元支持基金，協助健保資源重新分配。

台灣年輕病友協會理事長劉桓睿表示，公部門經常性醫療支出占國內生產毛額（ＧＤＰ）的百分之三點九，日本占百分之九點二、南韓占百分之五，該支出數據也反映在癌症死亡率與五年存活率上，台灣遠落後日韓。

劉桓睿表示，不少專家希望調漲保費，但對青壯年族群而言，薪資收入並未隨ＧＤＰ增長，卻要提升保費，是增加青壯年負擔，「用青壯年支撐社會體系很難長久」。調漲保費不是健保唯一解方，台灣癌症基金會提出「癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」，台灣年輕病友協會倡議「老藥支持新藥」，節省老藥支出、支持新藥納保，進行健保資源重新分配，讓更多青壯年能用到癌症創新治療。