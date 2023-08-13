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計程車少…離島頻見白牌車載客 「出意外很麻煩」

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
離島近來觀光客多，小琉球每日可達上萬人登島，碼頭隨處可見白牌車在載客。圖／民眾提供
離島近來觀光客多，小琉球每日可達上萬人登島，碼頭隨處可見白牌車在載客。圖／民眾提供

暑假是離島的觀光旺季，澎湖小琉球等每日可達上萬人登島，不少遊客選擇叫車移動，但近年離島合法計程車數量持續下降，轉型多元計程車至今申請數亦掛零，反倒是不少白牌車會在交通轉運站載客，因未登記營業用車投保，一旦出了意外或產生糾紛就難以釐清責任；地方監理站也坦言，違法白牌車舉證困難，取締不容易。

根據公路總局統計，近五年離島合法計程車數量持續下降，截至今年六月，總計七一五輛，較二○一九年七四九輛減少卅四輛。其中，小琉球、蘭嶼全島僅一、兩輛，綠島維持零輛。

離島當地民眾表示，白牌車營運載客早已是公開的秘密，旅客大多貪圖方便，不太在意是否合法，但白牌車不屬營業用車，乘客出了意外沒有保障，過去也曾有亂喊價的問題，「若沒事就沒事，出了意外就很麻煩」。

交通部從二○一六年起，鼓勵離島業者轉型為多元計程車，高雄區監理所今年六月也再次宣導，但是至今申請數仍掛零。澎湖監理站長王文強表示，離島觀光客講求即時性及方便性，但多元計程車屬預約性質，無法隨招隨搭，沒有市場，業者自然不願轉型。

離島觀光發展最成熟的澎湖，雖有二○九輛合法計程車，但白牌車取締不易，也存有不少黑數。王文強表示，雖然每月都有安排稽查工作，但取締白牌車考驗說話技巧，只要乘客說有付錢，依法就可開罰駕駛十萬元，並吊扣牌照及駕照四個月，不過若駕駛先跟乘客講好，跟稽查員說是免費載送，就無法開罰，近年取締件數都在個位數，去年更只有兩件。

台灣數位平台預約接送從業人員產業工會理事長李威爾表示，計程車牌照都有總量管制，若地方政府不願意開放業者申請、降低經營門檻，業者自然不樂意耗資數萬元轉換車牌。此外，離島因有淡旺季特性，若要鼓勵業者合法化，也應開放閒置期間能從事額外接送工作。

屏東監理站長羅振瑞表示，固定都有跟當地警察配合稽查白牌車；台東監理站長洪美芳也說，監理站每年稽查三次，部份八人座、九人座載客車輛多是跟民宿配合。

計程車 小琉球 澎湖

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