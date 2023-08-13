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大醫院、地方醫策略聯盟 創3贏

聯合報／ 記者趙容萱游振昇／台中報導

台中市海線、苗栗縣偏遠地區民眾過去因醫療資源缺乏，急重症患者必須舟車勞頓到外地就醫，除了蓋新醫院外，台中榮總和李綜合醫療體系今年7月策略聯盟，中國醫藥大學與苗栗縣為恭紀念醫院策略聯盟也滿周年，透過醫學中心派專科醫師駐診，不但嘉惠偏鄉民眾，改善當地醫院營運，也有助紓解醫學中心，達到「三贏」。

中國醫藥大學在去年7月與為恭醫紀念醫院策略聯盟，由中國醫大團隊主導經營，並由中國附醫神經外科權威李文源接任院長，引進醫學中心資源，強化醫療專科，持續引進17專科、近50名醫師駐診，朝心、腦、急、重症精進發展，厚實苗北地區醫療服務量能，統計策略聯盟滿周年，苗栗中港次區域就醫人數成長3成、達2萬多人次。

台中榮總院長陳適安說，中部地區偏鄉醫療資源少，尤其更缺專科醫師，李綜合醫院有很多急重症患者轉送到中榮，中榮有義務幫忙，並在今年初與苗栗縣苗南地區的苑裡李綜合醫院揭牌為合作醫院，從二月起陸續派2名乳房外科專科醫師、1名胸腔外科醫師駐診位於台中市海線的大甲李綜合醫院，2名乳外及一名胸外駐診苑裡院區。

陳適安指出，台中榮總和李綜合醫療體系今年7月策略聯盟，指派台中榮總腦腫瘤神經外科權威醫師李旭東任李綜合醫療體系總院長，還有2名退休護理副主任、督導長協助護理照護，預計年底增至30名醫師駐診。

台中榮總 醫師 醫學

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影／台中榮總和李綜合策略聯盟 滿足海線醫療需求

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