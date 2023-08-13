台中蓋3醫療機構 填補長照缺口

為改善醫療及長照資源分布不均問題，台中市將新蓋3醫療機構，除了增設北區市立醫院外，豐原區有亞洲大學在豐富園區興建醫院、長照機構，后里區則有衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構今年4月動工、衛福部也規畫興建豐原醫院后里分院，拉近台中醫療城鄉差距，也瞄準高齡社會，補足長照資源缺口。

台中市衛生局說，台中市老人復健綜合醫院為台中首座市立醫院，原為二家醫院，因年久失修、床位不足，不符醫療需求，去年10月重新整建，採BOT，由中國醫藥大學取得50年經營權，預計2025年底可提前營運。

衛生局說明，此醫院以老人長照為主題的綜合醫院，整合高齡醫療、急性後期照護、長照需求，將提供高齡整合醫學中心、失智共照中心、急性後期照護病房及附設綜合式長照機構，另附設長照機構，提供300床長照床及日間照顧60人服務量，其中30床為公費補助床，保障弱勢族群安養照護，也落實「醫養合一」理念。

台中市豐原區豐富專案由市府設定地上權70年招商，由亞洲大學進駐設置亞大豐富園區，今年8月簽約，將興建醫院、綜合長照機構和公托中心共3棟大樓，目標2028年下半年完工營運。

台中市經發局長張峯源說，亞大豐富園區將補足台中山線醫療次區域西側的豐原、潭子、神岡及后里等4區醫療、長照資源缺口，提升就醫便利性，照顧山城市民健康。

亞洲大學表示，亞大豐富園區因應超高齡社會，綜合式服務長期照護大樓規劃全日型住宿200床、日間照護30人服務量；園區將與醫院合作，由定期由醫療團隊，針對個案提供兼顧醫療、護理及生活照顧等各項保健服務，讓長者能安心養老。

台中市后里區沒有區域或地區醫院，急重症患者仍須跨區治療。衛福部豐原醫院附設后里綜合長照機構今年4月動工興建，規劃申請設置200床長照床，及混合型日間照護中心30人服務量，預計2025年啟用。衛福部也規畫在一旁興建豐原醫院后里分院，以達「醫養合一」，醫療機能更完善。