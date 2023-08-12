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庇護困境4／庇護他山之石 英國銜接社宅、荷蘭共同保護

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設兒少感官律動調節中心。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設兒少感官律動調節中心。記者葉信菉／攝影

國民法官第一案燒出家暴庇護服務問題，台灣庇護安置機構密度低、留置時間受限，導致受暴婦女脫離受暴環境、自立生活遇到重重關卡。專家表示，國外庇護機構不限時間、能與社宅資源銜接，也有機構公開地址，讓社區居民共同保護受暴婦女，也讓施暴丈夫能到場討論關係發展。

勵馨基金會林口服務中心主任李玉華說，台灣庇護安置服務是由社工與受暴婦女討論留置時間長短、居住安排及未來計畫，實務上仍有時間限制，多為3個月、最長能延期至6個月，但不能持續居住，即使不會真的「趕人」，婦女仍會感受到社工暗示自己必須趕快離開。

李玉華表示，英國作法是由婦女自行決定居住時間，且婦女有庇護機構鑰匙，能自由進出。且庇護服務與社會住宅是「一條龍服務」，婦女確認申請到公宅、國宅，居住不成問題後再離開庇護單位。台灣則因庇護所、社宅分屬衛福部、內政部業務，兩者並無交集，加上台灣社宅政策起步晚，常發生婦女離開庇護機構時，無法銜接住宅的情況。

她指出，雙北因房價壓力大，過去離開庇護機構的婦女6至7成會回再次回到家中；現今居住資源多元化，以勵馨基金會服務的對象而言，58%能夠自立生活，不必回到受暴環境。但這完全取決於個案能運用的資源是否充足。

荷蘭的「橘屋」曾來台與勵馨基金會林口服務中心共商婦女庇護議題。李玉華表示，橘屋服務的是針對受暴危險程度較低的婦女，其做法是將機構位置公布，讓施暴丈夫也能到場，在工作人員的協助下，雙訪討論關係如何經營，也能探視小孩。此外，庇護所地址公開，也讓社區居民負起「共同保護」責任，反觀台灣社區常因擔心安全問題，而反對庇護所設立。

另外，李玉華表示，歐洲國家近年開始討論，為何家暴事件發生時是「婦女離家」，遭遇暴力的婦女反而被迫帶著孩子離開原有生活環境，而非施暴的相對人遷離家中。台灣保護令雖有相對人遷出的「遷出令」規定，但裁定比例極低，形同虛設。

李玉華說，法官常認為若強制加害人遷出，恐會激怒加害人，反而造成更多暴力；且若受暴婦女待在原家中，也容易發生施暴者重回、騷擾的問題，仍須更多配套規劃。但目前針對家暴相對人的處遇仍較少，應多管齊下，否則壓力都落在受暴婦女身上，真正須要改變的相對人，卻沒有機制推動他們改變。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設遊戲室。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設遊戲室。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設影音娛樂空間。記者葉信菉／攝影
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勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設遊戲室。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設遊戲室。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設閱讀空間。記者葉信菉／攝影
勵馨基金會林口服務中心庇護單位環境附設閱讀空間。記者葉信菉／攝影

家暴 社宅 社工

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