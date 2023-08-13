食腦變形蟲危機／45人未連繫上 5家業者餘氯未達標

新北一名女子感染福氏內格里阿米巴原蟲，潛伏期間曾到境內室內親水設施，新北衛生局調查潛伏期，共630人去過該場域，目前有45人失聯，衛生局前天簡訊通知，並擴大稽查31家親水設施業者，其中5家餘氯不符合標準，若沒有改善，最高將罰150萬。

衛生局日前接獲衛福部疾管署通知，該案潛伏期間曾在新北境內室內親水設施營業場所，隨即調查7月21日至8月9日，共計630人去過該場域，經電話追蹤585人無異狀、前天仍有45人未接聽。

對此，衛生局已簡訊通知與疫調感染者的潛伏期時間重疊，呼籲民眾自主健康管理14天，若期間發現出現發燒、頭痛等疑似症狀需趕快就醫，並告知醫護人員曾前往該親水場域活動。

衛生局除定期檢驗轄內游泳池、三溫暖與溫泉業者計193家水質檢測狀況，更擴大稽查31家健身中心等業者親水設施，部分業者未能提出水質檢測文件。

衛生局也將31家業者水質全部採樣檢驗，其中5家不符合標準，將限期改善及複驗，若後續檢出大腸桿菌或總菌落數超標，將依消保法最高罰150萬。