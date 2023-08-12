外木山20艘漁船海上壯觀遶境 祈漁獲滿艙

基隆西海岸盛事，外木山協安宮池府王爺今天展開海上遶境活動，20艘漁船伴駕王爺浩浩蕩蕩在出海巡視，十分壯觀，漁民祈求合境平安，漁獲滿艙，吸引很多民眾在岸邊欣賞漁船遶境盛況。

市府產業發展處表示，每年農曆6月18日為池府王爺誕辰，基隆外木山協安宮都會為王爺舉辦海上繞境，代表王爺出海巡視，庇佑漁民，是北台灣特殊的宗教慶典之一。

今年外木山海上王爺文化祭因卡努颱風影響，延至今天舉行，共有20艘船舶伴駕王爺出海，沿途經過深澳、磺港、龜吼、大武崙等漁港，吸引許多信眾共同體驗。當王爺船隊靠近港口時，在海上繞行3圈，施放鞭炮告知巡禮圓滿，沿岸宮廟則以長炮迎接，磺港承天宮更是特別出船迎接，海陸連線共沐神恩，一同感受信仰的震撼與感動。

內政部長林右昌、議長童子瑋等參與王爺安座典禮。市長謝國樑今晚出席享用王爺文化祭平安晚宴，品嘗西海岸的特色美食和海鮮佳餚，期許所有市民朋友都能夠平平安安。

謝國樑表示，舉辦外木山王爺文化祭平安宴的用意，就是希望所有漁民在海上作業時能夠平安，最近產業發展處長林鼎超特別前往日本橫濱，聽取水路觀光巴士的推行成果及經驗，市府也努力推廣海上商務、漁業跟觀光旅遊等，為基隆提供更多元的文化觀光體驗。