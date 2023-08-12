第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮 場面溫馨感人

由台灣房屋與聯合報共同舉辦的第三屆台灣房屋親情文學獎今天下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行贈獎典禮，場面溫馨感人。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴先生致詞時表示，閱讀本屆得獎作品時內心很感動，尤其是首獎的作品寫失智的母親，讓有九十歲老媽媽的他深獲共鳴，想趕快打電話給媽媽說說話。聯合報內容長蕭衡倩致詞時表示，聯合報作為社會公器，為彰顯親情的純美價值，透過與台灣房屋合作的親情文學獎，希望能將誠懇的文字與真誠的情感傳遞到更多角落。作家許悔之代表評審團致詞時則表示，「這把年紀還能夠被文字感動到熱淚盈眶，也是算對心靈的CPR。」