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第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮 場面溫馨感人

攝影中心／ 記者林俊良/即時報導
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴出席頒獎，致詞時表示，閱讀本屆得獎作品時內心很感動，尤其是首獎的作品寫失智的母親，讓有九十歲老媽媽的他深獲共鳴。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴出席頒獎，致詞時表示，閱讀本屆得獎作品時內心很感動，尤其是首獎的作品寫失智的母親，讓有九十歲老媽媽的他深獲共鳴。記者林俊良／攝影

由台灣房屋與聯合報共同舉辦的第三屆台灣房屋親情文學獎今天下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行贈獎典禮，場面溫馨感人。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴先生致詞時表示，閱讀本屆得獎作品時內心很感動，尤其是首獎的作品寫失智的母親，讓有九十歲老媽媽的他深獲共鳴，想趕快打電話給媽媽說說話。聯合報內容長蕭衡倩致詞時表示，聯合報作為社會公器，為彰顯親情的純美價值，透過與台灣房屋合作的親情文學獎，希望能將誠懇的文字與真誠的情感傳遞到更多角落。作家許悔之代表評審團致詞時則表示，「這把年紀還能夠被文字感動到熱淚盈眶，也是算對心靈的CPR。」

第三屆台灣房屋親情文學獎投稿踴躍，首獎藍嘉俊以〈小孩〉一文，細膩描繪他與逐漸失智的母親的下廚時光，二度獲得親情文學獎；二獎陳人芳的〈名。字〉，深情記述年幼時如何教不識字的阿嬤書寫她的姓名；三獎陳彥任的〈皺褶〉，則書寫載著媽媽探視失智爺爺的一路，對生命頹傾的哀傷。十二名佳作作品光譜廣泛，不只有親情的溫暖，也蘊含傷痕的書寫。

第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，聯合報內容長蕭衡倩致詞時表示，聯合報作為社會公器，為彰顯親情的純美價值，透過與台灣房屋合作的親情文學獎，希望能將誠懇的文字與真誠的情感傳遞到更多角落。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，聯合報內容長蕭衡倩致詞時表示，聯合報作為社會公器，為彰顯親情的純美價值，透過與台灣房屋合作的親情文學獎，希望能將誠懇的文字與真誠的情感傳遞到更多角落。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎首獎得主藍嘉俊（左）與到場觀禮的母親，受到台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右一）及評審作家徐國能（右二）的道賀。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎首獎得主藍嘉俊（左）與到場觀禮的母親，受到台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右一）及評審作家徐國能（右二）的道賀。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主藍嘉俊（左）從台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右）手中接過獎牌。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，首獎得主藍嘉俊（左）從台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（右）手中接過獎牌。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，獲得首獎的藍嘉俊（中）、二獎的陳人芳（左，姊姊代表出席）、三獎陳彥任（右），一同合影。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，獲得首獎的藍嘉俊（中）、二獎的陳人芳（左，姊姊代表出席）、三獎陳彥任（右），一同合影。記者林俊良／攝影
由台灣房屋與聯合報共同舉辦的第三屆台灣房屋親情文學獎今日下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行贈獎典禮，場面溫馨感人。記者林俊良／攝影
由台灣房屋與聯合報共同舉辦的第三屆台灣房屋親情文學獎今日下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行贈獎典禮，場面溫馨感人。記者林俊良／攝影
作家許悔之代表評審團致詞時則表示，「這把年紀還能夠被文字感動到熱淚盈眶，也是算對心靈的CPR。」記者林俊良／攝影
作家許悔之代表評審團致詞時則表示，「這把年紀還能夠被文字感動到熱淚盈眶，也是算對心靈的CPR。」記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（左三）、聯合報內容長蕭衡倩（右三），主辦單位代表、評審委員代表及得獎人一同合影。記者林俊良／攝影
第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮，台灣房屋集團首席副總裁周鶴鳴（左三）、聯合報內容長蕭衡倩（右三），主辦單位代表、評審委員代表及得獎人一同合影。記者林俊良／攝影

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