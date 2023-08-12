第三屆台灣房屋親情文學獎贈獎典禮 場面溫馨感人
由台灣房屋與聯合報共同舉辦的第三屆台灣房屋親情文學獎今天下午於孫運璿科技‧人文紀念館舉行贈獎典禮，場面溫馨感人。
台灣房屋首席副總裁周鶴鳴先生致詞時表示，閱讀本屆得獎作品時內心很感動，尤其是首獎的作品寫失智的母親，讓有九十歲老媽媽的他深獲共鳴，想趕快打電話給媽媽說說話。聯合報內容長蕭衡倩致詞時表示，聯合報作為社會公器，為彰顯親情的純美價值，透過與台灣房屋合作的親情文學獎，希望能將誠懇的文字與真誠的情感傳遞到更多角落。作家許悔之代表評審團致詞時則表示，「這把年紀還能夠被文字感動到熱淚盈眶，也是算對心靈的CPR。」
第三屆台灣房屋親情文學獎投稿踴躍，首獎藍嘉俊以〈小孩〉一文，細膩描繪他與逐漸失智的母親的下廚時光，二度獲得親情文學獎；二獎陳人芳的〈名。字〉，深情記述年幼時如何教不識字的阿嬤書寫她的姓名；三獎陳彥任的〈皺褶〉，則書寫載著媽媽探視失智爺爺的一路，對生命頹傾的哀傷。十二名佳作作品光譜廣泛，不只有親情的溫暖，也蘊含傷痕的書寫。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言