雞蛋漲不漲價？ 陳吉仲：產量穩定 近期蛋價不會波動

國內蛋荒6月緩解，但中華民國養雞協會日前卻指，因天氣炎熱、老母雞大量淘汰等，產蛋率無顯著提升，蛋價恐漲2至3元，若維持凍漲，更不排除北上抗議。農業部部長陳吉仲今接受媒體專訪談及蛋價，他強調，進口雞蛋庫存6千萬顆，且雞蛋生產量持續穩定，價格近期不會有波動。

陳吉仲今天接受民視「新聞觀測站」專訪。雖然蛋荒已經緩解，但近期卻傳出缺蛋、蛋價恐調漲，對此，陳吉仲表示，過去很少進口雞蛋，因為國內雞蛋生產量就能供應國人雞蛋需求量，但在疫情期間，有不少民眾養成健身習慣，運動後吃雞胸肉、雞蛋補充蛋白質，雞蛋消費量才因此增加。

陳吉仲說，根據統計，過去一天需要約2千萬顆雞蛋，今年已經成長到2千4百萬顆，又因為受到禽流感及天氣影響，導致國內雞蛋產量不足，所以今年才有專案進口的雞蛋。

陳吉仲說，以產地批發價來看，以前雞蛋一斤10顆，一顆價格約新台幣2、3塊，現在飼料成長上漲，導致雞蛋漲到一顆4元，曾經最高也漲到一斤45元、批發價55元。

但對於蛋價會不會再漲，陳吉仲強調，目前進口雞蛋庫存還有6千萬顆，且雞蛋生產量也穩定，供需持平，最近價格應該不會再有波動，會維持現在的水準。