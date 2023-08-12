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新北稽查31泳池戲水場所 5家餘氯未達標限期改善

中央社／ 新北12日電

國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，民眾憂戲水是否會染病。新北市衛生局今天表示，11日檢驗31家戲水設施水質，其中5家業者餘氯不符合標準，將限期改善及複驗。

國內發生俗稱「食腦變形蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲（Naegleria fowleri）感染所導致的腦膜腦炎死亡病例，北部3旬女於7月26日發病、6天後死亡，此案為國內2011年發生首起個案以來第2例。

新北衛生局下午以新聞稿表示，針對7月21日至8月9日曾至這家室內戲水場域遊憩的630名民眾，已於10日逐一致電關懷追蹤，有68人未接聽。11日再次追蹤，仍有45人未接聽。衛生局已發送簡訊通知，提醒自主健康監測2星期；目前，585人均無相關疑似症狀。

衛生局說，新北有193家泳池業、三溫暖與溫泉業者，依營業場所傳染病防治衛生管理注意事項，定期檢驗水質。鑑於近日國內出現福氏內格里阿米巴腦膜腦炎致死個案，11日加強查驗31家戲水設施水質，其中5家餘氯不符合標準。

衛生局說，將限期改善及複驗這5家業者，如後續檢出大腸桿菌或總菌落數超標，將依消費者保護法最高裁罰新台幣150萬元，以保障民眾健康。

衛生局 水質

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