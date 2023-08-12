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台南增62例登革熱 4行政區病媒蚊數據高

中央社／ 台南12日電

台南市今天新增62例本土性登革熱，全市累計1223例；台南市衛生局調查發現，近期強降雨影響，東區、安南區、仁德區及永康區部份里別病媒蚊監測數據偏高，應加強巡檢孳清。

台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增62例本土性登革熱，其中東區19例，永康區15例，安南區14例，中西區4例，南區及北區各3例，仁德區及歸仁區各2例，年齡介於10歲至94歲，58例由診所或醫院通報，4例擴大採檢發現。

衛生局表示，受到近期強降雨影響，東區（崇德里、德光里、德高里、崇明里）、安南區（佃西里、淵東里）、仁德區（仁和里、仁德里、仁義里、後壁里）及永康區（甲頂里、成功里、五王里、六合里）等里別病媒蚊監測數據偏高。

台南市長黃偉哲說，大雨過後，戶外出現相當多積水容器，若不儘快清除，只要0.5公分積水就可能成為病媒蚊孳生溫床，應把握天氣放晴時加強戶內外環境巡檢，強力孳清，杜絕登革熱傳播風險。

衛生局本週在永康區、南區、中西區、仁德區及安南區共調查2120戶、其中陽性戶29戶查獲51個陽性容器，開立22張舉發單。

台南市仁德區6月12日出現今年全台首例本土性登革熱，迄今全市累計1223例，分布在永康區、東區、仁德區、安南區、北區、南區、歸仁區、中西區、善化區、新化區、關廟區、安平區、新營區、柳營區、楠西區、左鎮區、七股區及將軍區等18個行政區。

衛生局 登革熱

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