COVID-19變異株EG.5占比升 台灣疫情呈下降趨勢

COVID-19變異株EG.5影響，全球近1個月確診數暴增80%。疾管署今天表示，EG.5占比確實上升，但國內整體疫情呈下降趨勢，預計下週二（15日）例行疫報對外說明。

世界衛生組織（WHO）昨天表示，過去一個月全世界通報新增COVID-19病例較前一個月激增80%，主要來自西太平洋區域，反映新變異株EG.5的威力；但染疫病故人數大幅減半。

世衛9日才鑒於EG.5流行情況穩定升溫，而將其列為「需留意變異株」。根據世衛說法，EG.5病例占全球通報新增確診數的比率，已由6月中旬的7.6%上升至7月中旬的逾17%。

根據衛生福利部疾病管制署8日公布，新增檢出91例Omicron亞型變異株確定病例，53例本土個案中，EG.5占7例；另38例境外移入均為XBB，其中EG.5占10例。

疾管署副署長曾淑慧今天接受媒體聯訪表示，EG.5確實傳播力較強，不過重症的機會沒有那麼高，目前持續監測，相關統計及資訊預計下週二（15日）例行疫報說明。

如何評估是否造成新一波流行，曾淑慧說，EG.5占比確實升高，但整體個案沒有增加，例如這週比上週下降約20%、上週又比前一週下降25%等，病例數仍在減少中。

曾淑慧指出，EG.5是XBB的衍生變異株，雖然免疫逃脫能力較強，現在國內疫情呈下降趨勢，目前本土仍以XBB.1.5為主，觀察國外EG.5比例逐漸上升，將持續關注後續疫情變化。