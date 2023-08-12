雙颱共存不影響台灣 下周西南風影響全台又有雨

今年第8號颱風朵拉今天上午生成，中央氣象局表示，朵拉颱風朝西北西方向移動，在遠洋就會減弱，不會接近任何陸地，也對台灣無影響；另一中度颱風蘭恩逐漸往日本方向前進，並於下周登陸日本。目前台灣仍在西南風環境，下周三起水氣增加，中南部地區有不定時降雨，各地仍要留意午後雷陣雨。

氣象局表示，目前西北太平洋上有兩個颱風，中颱蘭恩未來會逐漸往日本方向前進，預計下周登陸日本，提醒近日前往日本旅遊民眾注意；另一中颱朵拉今天上午八點跨越國際換日線生成，預測路徑不會接近任何陸地，對台灣不會有影響。

氣象局預報員曾昭誠指出，台灣仍在西南風環境，今天起至下周二水氣較少，中南部不定時有局部短暫陣雨，各地需留意午後雷陣雨。下周三至周五西南風影響，水氣增多，中南部降雨機會增加，尤其山區要留意就大雨勢，各地還是有午後雷陣雨。

氣溫部分，曾昭誠表示，由於水氣減少，這兩天溫度回升較多，高溫上看33至35度，花東地區可能有35至36度高溫，下周二起雨勢增加會略為降溫至32到34度。