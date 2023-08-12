鎖定東南亞華人、穆斯林市場 高雄祭團客補助拚國際觀光

高雄旅宿、餐飲業；旅行社與市府觀光局，日前組團前往馬來西亞、新加坡，鎖定東南亞華人、穆斯林廣大市場推廣觀光，並祭出「國際旅客團補」，要搶下疫後商機。

觀光局表示，觀光拜訪團8日在馬來西亞吉隆坡辦理觀光行銷推介會，接著拜會當地具有高度影響力的「馬來西亞出境旅遊同業穆斯林協會」（MATTA），以及最大出境旅遊業者「蘋果旅遊」（Apple Tour），並在吉隆坡市中心戶外螢幕投放巨幅高雄觀光廣告，吸引更多大馬旅客到高雄觀光旅遊。

為吸引國際旅客到訪高雄，觀光局祭出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上外國籍旅客至高雄住宿1晚，並安排97處指定景點中任2處旅遊，平日每團補助5000台幣、假日補助4000台幣。

MATTA主席Nigel Wong Chun Teim說，高雄高度發展令人驚艷，盼望兩地後續可簽署MOU的合作模式，建構雙方送客的基礎。高雄市旅館公會看好成效，馬來西亞旅遊市場很大，觀光局攜手各家業者共同行銷是非常正確的策略，搭配穆斯林友善旅遊環境的提升確實可以吸引當地人來高旅遊。

觀光局長高閔琳表示，高雄疫後首場海外行銷活動鎖定馬來西亞吉隆坡，就是看重傳統華人圈及潛力無窮的穆斯林市場，希望藉本次馬、新兩國海外行銷，為南台灣鄉親及觀光產業，積極爭取更多國際旅客，拓展高雄海外觀光。