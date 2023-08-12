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20多歲男打BNT昏倒抽搐 獲救濟金30萬元

中央社／ 台北12日電
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，有20多歲男性接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等就醫，檢查出肺炎黴漿菌，依規定給30萬元救濟金。示意圖。本報資料照片 楊德宜
衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，有20多歲男性接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等就醫，檢查出肺炎黴漿菌，依規定給30萬元救濟金。示意圖。本報資料照片 楊德宜

衛福部預防接種受害救濟審議小組公布最新結果，有20多歲男性接種BNT疫苗後因昏倒、抽搐等就醫，檢查出肺炎黴漿菌，依規定給30萬元救濟金。

衛生福利部預防接種受害救濟審議小組（VICP）7月13日開會，討論COVID-19（2019冠狀病毒疾病）及其他疫苗接種救濟審議案，近日公布審議結果。

這次共審議150案，僅10案核予救濟金，分別為高端疫苗1案、AZ疫苗4案、BNT疫苗4案、莫德納疫苗1案；年齡介於20多歲到40多歲之間，救濟金額新台幣5000元到30萬元不等。

衛福部疾病管制署副署長曾淑慧日前接受記者聯訪表示，這次獲最高救濟金額30萬元是台南市1名20多歲蔡姓男子。個案接種疫苗後因昏倒、抽搐等情形就醫，血液檢驗結果顯示肺炎黴漿菌抗體結果為陽性。

經查個案症狀發作前曾有上呼吸道感染症狀，故腦炎症狀可能為感染所致，而BNT疫苗屬mRNA疫苗，並不具致病力，不會造成感染症，依規定核予救濟金新台幣30萬元。

另外有2名30多歲個案接種不同疫苗後，分別出現視神經脊髓炎、左腋與左鎖骨下靜脈血栓等情形，各獲8萬元、6萬元救濟金。

BNT 肺炎 疫苗

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