青壯年罹癌多 病友團體：老藥支持新藥以提升可近性

癌症是台灣青壯年人口死因第一位。病友團體指出，癌症正侵蝕台灣勞動生產力，且青壯年族群能使用健保資源有限，加上薪資並未跟上國家經濟成長，應在不調漲保費、增加青壯年負擔的前提下，藉癌症新藥基金、老藥支持新藥等多元方式，提升年輕病人新藥可近性。行政院副院長鄭文燦則說，健保精神在於照顧好每名民眾，政府將努力提升醫療支出。

台灣年輕病友協會今舉辦「2023青年健康論壇」。台灣年輕病友協會副理事長劉桓睿表示，健保保費連連上漲，足見健康投資重要性，但65歲以上高齡者醫藥支出占比達39.8%，64歲以下青壯年族群每人能用到的健保資源較少，且健保開辦之初每9名青壯年撫養1名長者，面臨高齡化、少子化夾擊，預估2040年每2名青壯年就要撫養1名長者。

他指出，癌症是25到64歲青壯年人口主要死因，癌症正侵蝕台灣勞動生產力。110年有47萬勞動力人口罹癌，若依此人數換算，勞動力1年損失8千億產值。

劉桓睿表示，公部門經常性醫療支出GDP占比3.9%，日本則為9.2%、南韓5%，這也反映在癌症死亡率與5年存活率，台灣皆落後日韓。不少專家希望調漲保費，但對青壯年族群而言，薪資收入並未隨GDP增長，卻要提升保費，是增加青壯年負擔，「用青壯年支撐社會體系很難長久。」

他進一步指出，調漲保費不是健保唯一解方，台灣癌症基金會提出「癌症新藥多元支持基金（TmCDF）」，台灣年輕病友協會則倡議「老藥支持新藥」，針對逾專利期5年以上的3A、3B藥物進行藥價改革，節省老藥支出、支持新藥納保，進行健保資源重新分配，讓更多青壯年能用到癌症創新治療，「打造病得起的未來」。

「癌友面對疾病的同時，也對家庭造成影響，更會降低國家競爭力」。時力秘書長李兆立表示，過去常聽到長輩罹癌，如今卻常聽到年約40歲的平輩罹癌，正處事業衝刺階段，或才剛養兒育女，卻罹患重病，令人惋惜。早期發現、治療能提升療效，政府應思考財源問題，加速新藥納保，並藉癌症新藥多元支持基金挹注更多資源。

鄭文燦表示，今年健保給付受到四個C影響，即物價指數（CPI），通貨膨脹讓醫院成本提高；新冠（Covid）疫情後的照顧成本；C肝藥物擴大治療，要超前世衛組織清除C肝；癌症（Cancer）新藥引進，預估藥費成長80億。

他表示，醫界希望提升健保總額成長率至5%或6%，今年加上協商條件後，健保總額成長率為4.7％，但未來預計讓成長率達到5%以上，以因應癌症新藥給付。並呼籲國際藥廠投資台灣，以更合理價格，在台灣市場建立更好的醫療照顧。