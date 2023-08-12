影／颱風後小琉球美麗海岸變了樣 知名「網美老木」也消失

接連兩個颱風過境挾帶的豪雨和大浪侵蝕，讓屏東小琉球的美麗海岸變了樣，遊客驚見不僅沙灘被大浪沖刷嚴重流失，原以海天一線景致吸引遊客造訪的知名打卡景點「網美老木」，夾在2顆礁岩上的漂流木也被沖走消失，遊客直呼可惜。縣府海洋及漁業事務管理所說，沙灘流失是大浪侵襲的自然現象，需時間修復。

小琉球資深導遊陳博正說，「網美老木」從大福漁港往旭日亭步行約5至10分鐘可抵達，白色沙灘配上藍天白雲，漂流木完美的卡在2顆礁岩的石槽間，坐在木頭上，怎麼拍都漂亮，在網路暴紅，是遊客到小琉球必訪的打卡拍照景點之一，卡努颱風離去後，漂流木也消失了；有人建議再架上1根漂流木，但人力介入就失去「自然原味」的本意了。

他說，更驚人的是小琉球海岸不斷受大浪侵蝕，美麗的沙灘遭淘空流失大半，地貌完全變了樣，景象懾人；「網美老木」遊客拍照時後方的礁岩原被沙子覆蓋，颱風過後全部流失，完全顯露，另個新興的拍照景點「愛心石」，一旁的水泥石墩上原本放滿小海龜，也被大浪沖刷不見且鋼筋裸露，慘不忍睹，讓人見證到大自然的威力。