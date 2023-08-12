好孕2U專車上路 蔣萬安金句連發曝「二寶」像諧星
北市好孕2U專車政策上路一個多月，超過5100名孕婦申請。台北市長蔣萬安特別和車隊司機合作，與媽咪們一起乘車，了解使用狀況。蔣萬安在影片中，與同車孕婦分享育兒經，自爆二寶三寶個性大不同，「二寶走諧星路線」鬼靈精怪 」聽到有孕婦連3胎是女生，露出驚訝表情，直喊「我太羨慕了」。
蔣萬安指出，到目前為止，已有超過5100名媽咪申請好孕專車，完成約1.3萬趟次的服務，順利讓媽媽們減少奔波所造成的孕期不適，並紓緩放鬆分秒必爭的心情。好孕2U除了希望讓孕媽咪產前、產後出門更方便外，家人也能一起搭車，尤其是有兩個以上孩子的媽媽，交通上的往返更能減輕負擔。
蔣萬安指出，不只是孕期間的乘車，包含產後回診、和閨蜜吃下午茶放鬆、購買孕嬰用品或是運動等可以搭乘，也會持續傾聽媽咪們的反饋，並優化乘車服務。
蔣萬安和媽媽們聊育兒經時，連爆金句，「老大照書養、老三就隨意自在」、「好羨慕三寶媽咪」，談到自己的三寶，蔣萬安說，老大很懂事，會幫換尿布，二寶很活潑，「走諧星路線」表情特豐富，鬼靈精怪，老三很文靜，眼睛很大像太太，「古意老實」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言