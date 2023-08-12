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好孕2U專車上路 蔣萬安金句連發曝「二寶」像諧星

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市好孕2U專車政策上路，台北市長蔣萬安拍宣傳片、與孕婦分享育兒經，曬出二寶照。圖／取自蔣萬安臉書
北市好孕2U專車政策上路，台北市長蔣萬安拍宣傳片、與孕婦分享育兒經，曬出二寶照。圖／取自蔣萬安臉書

北市好孕2U專車政策上路一個多月，超過5100名孕婦申請。台北市長蔣萬安特別和車隊司機合作，與媽咪們一起乘車，了解使用狀況。蔣萬安在影片中，與同車孕婦分享育兒經，自爆二寶三寶個性大不同，「二寶走諧星路線」鬼靈精怪 」聽到有孕婦連3胎是女生，露出驚訝表情，直喊「我太羨慕了」。

蔣萬安指出，到目前為止，已有超過5100名媽咪申請好孕專車，完成約1.3萬趟次的服務，順利讓媽媽們減少奔波所造成的孕期不適，並紓緩放鬆分秒必爭的心情。好孕2U除了希望讓孕媽咪產前、產後出門更方便外，家人也能一起搭車，尤其是有兩個以上孩子的媽媽，交通上的往返更能減輕負擔。

蔣萬安指出，不只是孕期間的乘車，包含產後回診、和閨蜜吃下午茶放鬆、購買孕嬰用品或是運動等可以搭乘，也會持續傾聽媽咪們的反饋，並優化乘車服務。

蔣萬安和媽媽們聊育兒經時，連爆金句，「老大照書養、老三就隨意自在」、「好羨慕三寶媽咪」，談到自己的三寶，蔣萬安說，老大很懂事，會幫換尿布，二寶很活潑，「走諧星路線」表情特豐富，鬼靈精怪，老三很文靜，眼睛很大像太太，「古意老實」。

北市好孕2U專車政策上路，台北市長蔣萬安拍宣傳片、與孕婦分享育兒經，曬出三寶照。圖／取自蔣萬安臉書
北市好孕2U專車政策上路，台北市長蔣萬安拍宣傳片、與孕婦分享育兒經，曬出三寶照。圖／取自蔣萬安臉書

蔣萬安 孕婦 育兒 北市

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