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陽明交大研究腦區間疼痛變化 有望提升麻醉監測安全性

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台東馬偕醫院麻醉科主治醫師王資竣使用穿戴式腦波儀，發現不同腦波頻段間相位振幅耦合會因外界刺激而產生變化。圖／陽明交大提供
台東馬偕醫院麻醉科主治醫師王資竣使用穿戴式腦波儀，發現不同腦波頻段間相位振幅耦合會因外界刺激而產生變化。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學今天表示，腦科學研究所博士生、台東馬偕醫院麻醉科主治醫師王資竣使用穿戴式腦波儀，發現不同腦波頻段間相位振幅耦合（phase amplitude coupling）會因外界刺激而產生變化，研究以嶄新角度描述麻醉下腦區間的溝通會因疼痛刺激而產生特定的變化，近期將發表於麻醉領域知名的國際期刊《Anesthesia and Analgesia》。

王資竣使用台灣原創的穿戴式腦波儀，分析病患在麻醉狀態下，腦部對外界刺激的反應。研究發現，麻醉狀態下的腦部接受疼痛刺激時，除了特定腦波頻段產生改變外，不同腦波頻段間相位振幅耦合（phase amplitude coupling）也會因外界刺激而產生特定變化。

王資竣表示，相位振幅耦合是指特定腦波頻段的起伏周期與另一腦波頻段的振幅強度形成某種規律關係，一般認為代表著不同腦區之間的訊息傳遞溝通。

王資竣指出，於手術中甦醒是手術嚴重併發症，麻醉深度過淺導致病患於手術中甦醒，過深則造成大腦認知功能傷害。現在麻醉科醫師多半藉由腦波儀來監控麻醉深度，但臨床使用的腦波儀無論是體積還是重量都還是略顯龐大，腦波分析的精確性也有待改良。研究則是以全新角度描述麻醉下腦區間的溝通會因疼痛刺激而產生特定的變化，期望於麻醉監測領域提供新的安全方向。

此外，該項研究所有腦波資料均由台東馬偕醫院蒐集，並與300公里外的陽明交大進行遠距連線。陽明交大表示，該款穿戴式腦波儀重量僅7克，比市面上所有麻醉腦波儀都要輕巧，是由現任草屯療養院特聘教授郭博昭，與陽明交大腦科學研究所博士吳承翰與博士生李瑋翊共同研發，並採用中央研究院院士黃鍔最新演算法。

陽明交大也表示，該項穿戴式腦波儀技術日前也跨越300公里距離限制，成功將台東病患的腦波資料傳送台北，創下智慧醫療在偏鄉應用的里程碑。

王資竣表示，小巧的腦波分析系統不但收集腦波過程不會對手術造成干擾，也能在多變手術環境中收集完整數據。共同參與研究的陽明交大腦科所教授楊靜修也說，這項研究也有機會導入相對偏遠的醫療環境，為其他創新醫療科技的推廣提供參考。

穿戴式腦波儀技術日前也跨越南北300公里的距離限制，成功將台東病患的腦波資料傳送台北。圖／陽明交大提供
穿戴式腦波儀技術日前也跨越南北300公里的距離限制，成功將台東病患的腦波資料傳送台北。圖／陽明交大提供

陽明交大 手術 醫學 馬偕醫院

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