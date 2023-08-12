雙颱共存！颶風朵拉上午跨入西太平洋轉為中颱 對台影響曝

目前太平洋地區除了下周將侵襲日本的中度颱風蘭恩，根據日本氣象廳資料顯示，颶風Dora已於日本時間上午9時進入西太平洋範圍，成為今年第8號颱風朵拉。中央氣象局說，原位於中太平洋的中度颱風，已於今天上午8時進入西太平洋，編號第8號（國際命名：DORA，中文譯名：朵拉），預測朝西北西方向移動，對台灣無影響。

氣象局最新颱風消息指出，中度颱風朵拉上午8時的中心位置在北緯15.7度，東經180.0度，以每小時23公里速度，向西北西進行。

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，按照以往的處理方式，會直接變成今年第8號颱風，不過預期它進入西太平洋後會逐漸偏北移動，強度也將減弱，對台灣天氣並無影響。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，颶風Dora作業上將會被收編為西北太平洋第8號颱風，無侵台疑慮。