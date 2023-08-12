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小吃店電費「暴增8萬元」老闆揪出「吃電兇手」讓台電道歉了

聯合新聞網／ 綜合報導
電表示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影
電表示意圖。聯合報系資料照／記者許正宏攝影

台灣天氣炙熱，大多數的人都會開冷氣解暑，但又很擔心電費暴漲的問題。台中近日有一家小吃店8月份電費暴漲，總額將近9萬元，比以往高出約8萬，最後追查原因才發現是「電表故障」，台電也對此道歉，表明會重新核算電費。

根據「TVBS新聞網」報導，台中一家小吃店半年前換了智慧電表，8月電費帳單來，一看嚇傻，電費將近9萬元，比以往多出8萬元，業者表示一天750度的用電，實在不知道一個月2萬多度怎麼用的。

業者表示有請台電人員來看，但他們一直認為不是電表的問題，認為是業者內線問題，懷疑是接錯線路，台電人員又直指「吃電兇手」是冷凍冰箱，不過業者說，已經開店16年，還真沒遇過這狀況。

業者怕是自己問題，找了兩位不同師傅檢查，沒漏電也沒接錯線，又花了一萬多元把冰箱散熱器移到戶外，再關一次總電源，但電表仍然是一直跑。

後來台電人員再來檢查，確認是電表故障導致計量失準，台電表示，已經當場向用戶道歉，也會重新核算電費，並強調這是偶發性故障，台電表示，民眾若覺得用電量異常，可致電給客服申請電表檢查。

電費 台電

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