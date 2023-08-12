北捷為何禁止飲食？正解不是「怕變髒」網驚呼：長知識了！

台北捷運方便又乾淨，不僅國內旅客喜歡搭乘，也受到許多外國遊客讚賞，其中北捷有規定「禁止飲食」，大多數人第一個想法都是以為怕食物會造成環境髒亂，不過北捷近日也公布「真正原因」，讓網友驚呼「長知識了」。

北捷近日在臉書粉專發文問道，「通勤時肚子好餓，捷運為什麼不能吃東西？」，不少人直覺得是因為要保持乾淨、舒適的乘車空間。

北捷隨後也公布答案，禁止飲食是為了避免「小動物」造成線路損壞，因為捷運仰賴大量自動化的設備，班次多又緊密，為了維持系統穩定，要避免食物的碎屑引來蟲子或其他小動物破壞線路，干擾設備運作。

不少網友也大誇「捷運真的算是數一數二的乾淨」、「捷運真的很乾淨舒適，害怕小動物的我可以放心搭乘」、「支持捷運禁食」、「真的不要吃，國外吃得到處髒髒臭臭的地鐵，好恐怖」。

依現行大眾捷運法第50條第1項第9款規定，旅客於捷運禁止飲食區內吃東西、喝飲料、嚼食口香糖或檳榔，處新臺幣1,500元以上7,500元以下罰鍰，不過果有緊急生理需求，仍可飲水、服藥，但須先告知車站人員。