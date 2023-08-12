午後大雷雨 專家：8月下旬颱風發展位置改變、觀察對台影響

連續數天為南部地區帶來顯著降雨的西南風水氣，今明兩天有較為減緩的趨勢。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，在南部地區還是會有些短暫陣雨或雷雨出現的機會，不過雨勢跟雨量明顯減少，降雨範圍也縮減許多。

吳聖宇說，其他地方還是要留意午後熱對流發展的情況，熱對流發展較為旺盛的區域有機會出現大雷雨的現象，山區的機會要比平地來得高，午後外出或是要到山區活動要特別注意天氣變化。

他表示，下周一西南風的水氣仍不多，維持迎風面南部有局部短暫陣雨，其他地方午後有局部熱對流雷雨的天氣型態。

下周二起低壓帶環境又會再度影響台灣，西南風水氣也跟著增多，整體天氣將再度趨於不穩定。他說，除了迎風面中南部有陣雨或雷雨外，其他地方的熱對流發展將會變得旺盛，有出現局部較大雨勢的機會。

下周的天氣仍不穩定，吳聖宇說，整個低壓帶預期會影響到下周五左右，等到下周末高壓較為增強靠近，低壓帶遠離，風向逐漸轉為偏東到東北風，天氣型態才會改變，屆時轉變為夏季型的山區午後局部雷雨為主。

今年第7號颱風蘭恩，吳聖宇說，預估將在下周二、周三侵襲日本本州中部一帶，要前往日本的民眾多加注意有關颱風影響的情況。

至於遠從東太平洋跨過換日線而來的颶風朵拉，也將在今天進入西太平洋範圍，吳聖宇表示，按照以往的處理方式，會直接變成今年第8號颱風，不過預期它進入西太平洋後會逐漸偏北移動，強度也將減弱，對台灣天氣並無影響。

吳聖宇說，後續蘭恩颱風北上後，留下長長的颱風尾，低壓區將逐漸往菲律賓東方到南海一帶調整。進入8月下旬後，颱風較為活躍發展的位置，也將重新回到菲律賓東方海面到南海這個區域，其中是否會有颱風發展，甚至影響台灣，值得後續觀察。