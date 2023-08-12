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颶風Dora遠征8千公里最快今成颱 蘭恩下周一侵襲日本

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
蘭恩颱風下周一逐漸侵襲日本，颶風Dora將成為下一個颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專
蘭恩颱風下周一逐漸侵襲日本，颶風Dora將成為下一個颱風。圖／取自「氣象達人彭啟明」臉書粉專

天氣風險公司總經理彭啟明在「氣象達人彭啟明」臉書粉專指出，蘭恩颱風目前在日本南方海面，周末期間將會逐漸往西北轉偏北方向移動，預估下周一就會逐漸侵襲日本，如果這段期間有計畫前往的話，要留意當地的天氣預報以及班機資訊。

他說，短時間內在西北太平洋地區暫時沒有「新生」的颱風系統，但「颶風Dora」將會成為下一個颱風，這個系統的初始擾動在中美洲生成，後續進入東太平洋後一路向西移動通過夏威夷南方，今天就會越過國際換日線，遠征8千公里、橫跨半個太平洋面來到西太平洋地區，依照熱帶系統編號慣例，會成為今年的第8號颱風。預估會在遠洋北轉減弱，沒有接近陸地帶來影響的機會。

過去幾天受到西南風影響，中南部地區在凌晨到上午時段都有顯著的降雨發生。北部、東半部地區下午時段也有旺盛的熱對流雲系帶來局部大雷雨。彭啟明說，今明兩天到下周初期，仍然是西南風環境，不過水氣有減少的趨勢。

彭啟明表示，預估中南部地區在凌晨到上午時段還是會有些局部短暫陣雨機會，但影響範圍或是降雨量、持續時間有機會縮小或減少。各地山區及北部、東半部地區仍然會有午後雷陣雨，同樣的影響範圍會比較小，雖然還是會有短時較大雨勢機會，但預估不會像這兩天這麼猛烈。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專表示，颶風Dora源自中美洲、近萬公里的長途跋涉，即將跨越國際換日線，進入西北太平洋。󠀠將由西太的RSMC日本氣象廳接手，會是今年第８號颱風。󠀠由於Dora將進入環境較差的區域，進入西北太平洋後強度會逐漸減弱，對陸地無影響。

蘭恩颱風 彭啟明

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