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未來半個月雨不停！西部持續慎防大雨 第2周輪到東部
中央氣象局發布8月12日至9月8日的月長期天氣展望，「報氣候 - 中央氣象局」臉書粉專表示，預測第1周受西南風影響，中南部有局部陣雨，午後各地有局部短暫陣雨或雷雨，並有出現局部較大雨勢的機率。
氣象局表示，第2周台灣處於偏東風環境，東半部有局部陣雨，西半部天氣相對穩定；西北太平洋仍有熱帶擾動發展的可能性，隨時留意氣象局最新預報資訊。
模式溫度指標預測，第1周期中溫度較低，其餘時間偏高。雨量指標顯示，未來兩周均有降雨訊號，並以第1周期中較多。本期第2周溫度及雨量指標之各預報成員分散度大，預報不確定性較高。
第1周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1-4周：1個月之展望，平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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