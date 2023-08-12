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未來一周慎防大雷雨 吳德榮：下周二起4天降雨範圍擴大

未來一周慎防大雷雨 吳德榮：下周二起4天降雨範圍擴大

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率。本報資料照片
午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，周末至下周一西南季風影響，水氣略減少，南部清晨有局部少量降雨，午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率。

東半部晴熱、午後局部短暫陣雨；今天北部23至34度，中部24至35度，南部24至34度，東部23至36度。

吳德榮說，下周二至周五仍受西南季風影響，水氣再增多，降雨範圍擴大，大雷雨及劇烈天氣發生的機率又再提高，應持續注意。

吳德榮表示，中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，中颱蘭恩增強中，向西北轉北朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。另外，颶風Dora今天跨過換日線；作業上將會被收編為西北太平洋第8號颱風，譯名為中央氣象局權責，待其公布，無侵台疑慮。

午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率。記者林俊良／攝影
午後局部地區有陣雨或雷雨，範圍雖縮小，仍有大雷雨發生的機率。記者林俊良／攝影
中颱蘭恩增強中，向西北轉北朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。圖／取自氣象局網站
中颱蘭恩增強中，向西北轉北朝日本前進，下周一、周二侵襲日本本州。圖／取自氣象局網站

吳德榮 氣象局 日本

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