紙風車兒童藝術工程再進金門 台灣幻想曲重現823砲戰

金門金湖綜合體育館昨晚湧進2000名大小觀眾，欣賞紙風車劇團用創新方式訴說的金門故事—從埋藏時代身世的洋樓到「單打雙不打」的823炮戰；從進士到高粱酒、貢糖等金門不同時代的「特產」，最後用黑光打上「我愛金湖」，台下觀眾笑聲連連。這是「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」在金門的首演，以四段故事組成的「台灣幻想曲」為金門孩子帶來歡笑與想像力。

這也是暌違15年之後，「紙風車鄉鎮市區兒童藝術工程」再度來到金門。紙風車2006年發起「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」，2008年來到金門，在2011年完成全台巡迴演出。緊接著於2013年啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，昨起一連在金門演出五場，陪孩子踏上藝術的第一哩路。

昨晚演出的「台灣幻想曲」由四段故事組成：《唐吉軻德》、《在地故事》、《運動會》、《黑光幻想曲》。 其中 《在地故事》是紙風車為台灣各個縣市特別編排劇目，用20分鐘的時間，詮釋該地發展的歷史脈絡，限定在地專屬演出。此次演出的金門《在地故事》，從西元803年唐朝任命陳淵到烈嶼紅石島擔任牧馬說起，一路講述到現代金門大橋的落成，台下小觀眾看得目不轉睛。

金門副縣長李文良表示，前幾天告訴念大四的大兒子「紙風車要來了」。「爸爸我記得。」兒子馬上想起念國小時全家一起看紙風車的美好回憶，那正是「紙風車319鄉鎮市區兒童藝術工程」2008年來到金門演出。「孩子還記得，代表這樣的經驗值得珍藏。」他認為，美好的事物對小朋友有潛移默化的功效，「美好的事物體驗得愈多、對生活的感受也愈正面。」如果可以，他希望紙風車「年年都來」。

紙風車基金會董事長李遠表示，2013年走到現在10年，「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」終於快要完成使命，形容此次的金門演出是「最後的高潮」。

紙風車表示，有別於15年前演出的室內規模，這次紙風車將國家劇院級規格的戶外舞台，飄洋過海帶到金門。五鄉鎮五連演，動用近百位工作人員各司其職，前置作業就超過三個月。8月初陸續將舞台硬體、燈光音響，透過海運方式送抵金門，陸續拆櫃、一組一組搭台，將國家劇院規模的原原本本移動到當地。結束後，仍需一項項再次拆台裝櫃後運回本島。

2013年啟動「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」，紙風車表示，這11年金門五個鄉鎮的捐款金額累積將近230萬元，捐款人次達690人次，但此次的金門巡演實際所需支出的費用高達700萬，其中不足款將由「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」的不分區行政費補足。