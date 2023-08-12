健康你我他／中暑的童年 媽媽邊罵邊刮痧

「日頭赤炎炎，時常來中痧。」是童年暑假三不五時就會上演的事，媽媽上班前千交代萬囑咐「透中午，不能帶三個妹妹出去玩」。

吃晚飯時，四朵花無精打采、眼神渙散、頭擂擂的，媽媽就知道猴死囝仔中午鐵定玩瘋了，到廚房倒了半碗米酒，取出一只白瓷湯匙，拖來一張小板凳，媽媽大手一刮，沾了米酒的湯匙所經之處無不血淚斑斑，眼淚淌在臉上，紫紅色塊遍布肩頸背，「中痧一定要刮出來才會舒服。」我想關公的刮骨療傷也不過如此。

刮完後，媽媽拿毛巾用溫水輕輕擦拭身體，再給每人一杯溫鹽水，到廚房邊罵邊煮魩仔魚雞蛋粥，隔天冰箱一定有鍋黑糖青草茶。

後院的竹製棚架垂滿綠色絲瓜，絲瓜麵線、蛤蜊絲瓜湯、絲瓜蛋花湯及絲瓜蒸蛋是夏日消暑食物，涼拌小黃瓜、涼拌西瓜皮清涼可口，綠豆湯、仙草茶、烏梅汁降火氣，冬瓜排骨湯、蓮藕小排湯、苦瓜梅乾小魚清熱，母親的夏日餐桌清涼解膩。

當了上班族後，整天待冷氣房不流汗，我中陰暑了。夜晚公園慢跑，跑得汗水淋漓逼出一身熱汗，帶走全身燥熱，一瓶菊花枸杞茶補充體內流失的水分，跑完身輕氣爽。

姊妹們最愛母親做的白木耳蓮子桃膠百合桂圓紅棗枸杞湯，美容養顏、潤腸通便、潤肺生津、解熱降火，堪稱「夏日東方不敗」，整年完勝。