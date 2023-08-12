愛肝達人站／「肝指數不正常，快換老公了？」

某日，突然傳來一個簡訊。

「肝指數GOT 56、GPT 75，是不是快要換老公了？」

「好可怕，換老公又不是換皮包。」

我突然想起來以前電影謀殺親夫謀財的情節，心裡一陣毛骨悚然。

仔細一看，原來是愛開玩笑的女性友人傳來的，她是問老公肝功能不正常要不要緊。

正常人的肝指數GOT 、GPT（正式名稱AST、ALT）約在35以下，如果只有GOT高，GPT不高，可能是由於肌肉來的，例如走路走太多或肌肉運動過度引起的，因為肌肉內只有GOT，沒有GPT。如果兩者都高，表示可能是肝細胞發炎所引起。

只是像這位女士的老公肝指數高一點點，如果膽紅素也不高，超音波檢查肝臟也正常，那可能是肝臟發炎了，例如有B、C肝，或B型肝炎引起的，但發炎不厲害。也有可能是藥物引起的，例如消炎止痛藥或抗生素或健康食品引起的。

如果沒有B、C肝，也沒有服用各種藥物，超音波又有明確的脂肪肝，那可能就是脂肪積在肝臟內引起肝細胞發炎壞死，醫學上稱為脂肪性肝炎。

如果有喝酒的習慣，酒喝多了，肝細胞也會發炎壞死，但指數不會很高。如果肝指數輕微升高，r-GT（酒精酵素）也高，但未酗酒，同時又有自體免疫的症狀，例如早上起來手關節緊痛，有乾眼症、口乾舌燥等，那可能是自體免疫引起的肝發炎，如果不及早治療，可能會引起肝硬化，但對生命的影響可能要一、二十年後。

還有一種就是B型肝炎在發作，不理它，B肝病毒繼續繁殖，肝指數愈來愈高，如果不及早用抗病毒藥物，可能會引發猛爆性肝炎甚至因而致命。

看肝指數猶如看八字，看八字要有相關的陰陽五行等易經知識或其他天賦，看肝指數也是要有醫學專業知識，才能判生死，才能告知可否有換老公的機會。

總而言之，亂世之中，了解正確的保肝知識，知己知彼，不只可以防小人，知道何時可以換老公，也才能擁有彩色的人生。

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