院長講堂／擅於走動式管理 張文瀚以身為「急診人」為榮

台灣急診醫學科的發展短短30年，是一個很「年輕」的科，投入急診醫學領域者，得具備高度熱誠與追求高效率的救援行動，在沉著冷靜中做出立即且正確的判斷，馬偕紀念醫院新任院長張文瀚就是很標準的「急診人」。

從小看著家裡親友從事醫療相關產業，讓張文瀚自小就認為，人的一生除了自救外，更多時候救人才會更顯珍貴。立定志向且順利踏上行醫之路後，張文瀚在接受完整的外科專科訓練與外傷訓練後，選了當時十分新興的科別「急診醫學科」。

從住院醫師開始，每天在急診室追趕跑跳碰，每個病人的情況都不盡相同，急性病症、衰老或複雜性外傷，甚至OHCA（到院前心肺功能停止）病人，每天都在急診室出現。

急診室就像是人生走馬燈般，看盡人生百態，當然也與死神拔河，搶救每一條寶貴的生命。儘管急診起步晚，但發展非常快，近年台灣急診銜接到院前緊急救護的品質與成效都在世界前驅之列。

馬偕醫院院長張文瀚。記者林澔一／攝影

重視協調 急診是團體戰

張文瀚說，「專業、冷靜、經驗、快速」，是急診醫學科醫師具備的必要條件，專業是基本能力，冷靜是性格使然，經驗是時間累積，快速則是急診的日常。

高居全台前三大急診量的馬偕紀念醫院，一直是同業的指標，要能在高張力與高壓力的情況下工作，還要能夠表現出色，搶救生命，光憑一己之力是不可能辦到的。

張文瀚表示，急診醫學重視的是打團體戰，如何掌握急診室的人流，並進行分流，若有人流溢流現象時如何做到暢流，在在考驗著掌舵者的能力與協調力，團隊的合作默契更是關鍵，才能發揮良好的緊急救護品質。

在急診拚搏多年的張文瀚，帶領急診團隊拯救的生命不計其數，而每一位病人背後都是一個家庭，這些因緊急救護奏效而從鬼門關成功搶救回來的病人，全都是社會上展現生命力的種子。

然而在健保制度下，全台急診近年飽受壅塞、輕症病人充斥等問題，不僅嚴重影響急診醫療品質，也凸顯民眾就醫習慣仍需再教育，儘管急診與其他科別不同，醫師較難有長期照顧且可以培養情感的「老病人」，但張文瀚至今深深以做為急診醫師為榮。

10多年前 投入智能醫療

有著醫務管理背景的張文瀚，對醫療趨勢有著獨特的見解與眼光，很早就嗅出智能化醫療的趨勢與必要性，醫療與科技的跨領域合作，勢必可以改變急診甚至醫療業的整體發展，成為劃時代醫院管理的新里程，因此，張文瀚10多年前就投入智能醫療的研究，未來也將帶領馬偕團隊在數位發展與科技整合上，展現傲人成果。

面對台灣超高齡化社會的來臨，張文瀚也率先投入老人急重症醫療，在老人的急症、難症及重症上鑽研與努力，同時也針對到院前緊急醫療投入甚深，都是他在急診醫療上矢志的目標。

比鬧鐘先醒 小跑或做操

張文瀚每天早上在鬧鐘還未響起就會自然醒，多年來養成晨間運動的習慣，以小跑步或做體操來活絡筋骨。在思緒清楚脈絡分明的情況下，想到的事情直接寫下來，以便到了醫院直接與單位進行討論，在他的時間表裡分秒必爭，會議不拖延，快速且有效率將議案形成共識與有具體結論，都是讓團隊執行更顯效率的好方法。

節奏感十足、擅於走動式管理的張文瀚，上班時間每日步數7000步絕非難事，而且同仁還得跟上他「快走」的腳步。張文瀚說，健康是一切的根基，未來還要在醫院內推動健康促進，在各類會議之前先起身做健康操，再從會議推動到單位，讓醫院的職場氛圍在健康的運動中更加和諧。