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兒童位置固定 降低車禍死亡率

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
衛福部國健署舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏示範如何正確安裝安全座椅。記者林琮恩／攝影
衛福部國健署舉行「寶貝安心出院 讓安全穩札後座」記者會，靖娟兒童安全文教基金會企劃宣導處處長許雅荏示範如何正確安裝安全座椅。記者林琮恩／攝影

台灣法令規定，二歲以下幼兒應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅，但家長使用安全座椅時，常有二大迷思，認為短距離不必使用，或因孩童哭鬧於心不忍，就將孩子抱離安全座椅。醫師表示，孩童事故常因未妥善使用安全座椅死亡，最常見的原因是遭拋飛或頸部晃動導致的腦損傷。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，不少交通事故中，同車成人並未受傷，孩童卻重傷死亡。應從新生兒開始讓孩子乘坐安全座椅，讓孩子養成習慣。

靖娟兒童文教基金會表示，據統計，十四歲以下兒童交通事故，有七成發生在乘車情境。除火燒車情況外，孩童固定在車內最為安全，可減少死亡率至四分之一。

彭純芝表示，孩童車禍事故受傷最需注意的是腦損傷。在未使用安全座椅的情況下，緊急煞車會導致孩童頸部前後晃動，造成顱內缺血，即使很輕微的晃動也有風險，曾有案例只是在市區發生擦撞，就造成孩童顱內出血。

車禍

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