兒童位置固定 降低車禍死亡率

台灣法令規定，二歲以下幼兒應使用攜帶式嬰兒床或後向式安全座椅，但家長使用安全座椅時，常有二大迷思，認為短距離不必使用，或因孩童哭鬧於心不忍，就將孩子抱離安全座椅。醫師表示，孩童事故常因未妥善使用安全座椅死亡，最常見的原因是遭拋飛或頸部晃動導致的腦損傷。

台灣兒科醫學會理事彭純芝表示，不少交通事故中，同車成人並未受傷，孩童卻重傷死亡。應從新生兒開始讓孩子乘坐安全座椅，讓孩子養成習慣。

靖娟兒童文教基金會表示，據統計，十四歲以下兒童交通事故，有七成發生在乘車情境。除火燒車情況外，孩童固定在車內最為安全，可減少死亡率至四分之一。

彭純芝表示，孩童車禍事故受傷最需注意的是腦損傷。在未使用安全座椅的情況下，緊急煞車會導致孩童頸部前後晃動，造成顱內缺血，即使很輕微的晃動也有風險，曾有案例只是在市區發生擦撞，就造成孩童顱內出血。