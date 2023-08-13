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冷凍庫越滿其實越省電！讓冰箱更節能有效率的三大訣竅

聯合新聞網／ 綜合報導
用正確的方式使用冰箱，可以讓冰箱更節能。圖片來源／ingimage
用正確的方式使用冰箱，可以讓冰箱更節能。圖片來源／ingimage

在炎熱的天氣裡，不管為了保存食物的新鮮，或者想來杯清涼的飲料，都必須用到家中的冰箱。然而如果冰箱一直開關使用，對電量也具有一定的消耗。日本網站「grape」近來就分享在使用冰箱上，掌握哪些訣竅，可以讓冰箱更節能。

1.確保冷氣出風口通風

冰箱的冷卻效率與出風口息息相關，在保持通風的狀態下能更有效冷卻內容物，而達到節能的功效。另外，如果冰箱兩側沒有保留夠多的空隙，也會影響散熱能力，需要多加留意。

2.確定好冷藏品位置，快速拿取減少開門時間

打開冰箱門時，會讓冰箱的溫度上升。而要恢復低溫，則需要消耗電力。因此減少開門時間，也是一種節能的方法。可以把常用的食材、調味料等冷藏品，都放在自己熟悉的位置，減少開門的時間與次數。

3.冷凍庫越滿越好

冰箱的冷藏室東西太多，可能會影響冷卻效率。但冷凍庫卻正好相反，這是因為冷凍品彼此之間，能夠提供冷卻的功能，因此東西越多反而越節能。如果冷凍的空間剩餘太多，可以放置冰塊、保冷劑等物品來填充。

除此之外，也該多注意冰箱的冷藏效率，有些冰箱雖然提供調節溫度的功能，但在炎炎夏日，溫度不夠低可能會導致食物容易腐敗。一些用太久的舊冰箱，密封條也可能已經損壞甚至脫落，使得冰箱無法關閉，嚴重影響冷卻效果。如果有這樣的狀況，一定要更換密封條，或整換新冰箱才保險。

冰箱 省電

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