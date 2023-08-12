一個人的安全網 ─安養信託QA／信託收費 包括簽約手續及管理費

Q：什麼是安養信託？

A：「信託」是一種財產管理制度，依信託目的不同，可以達到財產管理、事務處理、追求利潤、社會公益等功能，而所謂的「安養信託」，則是將信託功能延伸，保障受益人未來生活的財產管理、資產保全、安養照護、醫療給付等目的成立的「信託」。

Q：財產要到達多少才適合信託？

A：大多數業者並無限制承作金額，部分業者以卅萬元為最低承作金額。

Q：收費會不會很貴？

A：簽約手續費：多為三千至五千元／每件；修約費多為一千元／每次。

信託管理費：多按每月底信託財產餘額年率百分之○．三至百分之○．六，按月扣收。

Q：若委託人失智，辦理安養信託手續，需長輩親自到場還是可居家協助？

A：若委託人有身心障礙，且已進行監護宣告，監護人依法可代行所有手續。但不少失智症患者並未完成監護宣告，法律上還是完全行為能力人，信託是法律行為，委託人必須親自辦理；若長輩因失能等原因無法到場，銀行可派員到住家服務。

資料來源／中華民國信託商業同業公會

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